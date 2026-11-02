Žemaitaitis apklaustas specialiuoju liudytoju byloje dėl šmeižto

„Galime patvirtinti, kad šiame tyrime Seimo narys R. Žemaitaitis buvo apklaustas kaip liudytojas apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką“, – BNS sakė Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Tyrimui vadovauja Vilniaus apylinkės prokuroras Edvinas Navickas.
„Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio 2025 metais socialiniame tinkle „Facebook“ patalpintų įrašų, tarp jų ir galimo Lietuvos radijo ir televizijos generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės šmeižimo, galimai tikrovės neatitinkančių įrašų, susijusių su M. Garbačiauskaite-Budriene“, – BNS sakė Generalinės prokuratūros atstovė Rita Stundienė.
Šioje byloje apjungti keli ikiteisminiai tyrimai. Šiuo metu prokuratūra, siekiant nepakenkti tyrimui, detalesnės informacijos neteikia.
BNS žiniomis, šioje byloje taip pat atliekamas tyrimas dėl Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) generalinio direktoriaus Arūno Gelūno šmeižimo ir kurstymo prieš žmonių grupę.
Šis tyrimas pradėtas po to, kai „aušriečių“ vedlys socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška LNDM vadovo kilme.
Byloje taip pat atliekamas tyrimas dėl neteisėto informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimo ar panaudojimo bei neteisėto informacijos apie privatų protestuose dalyvavusių moksleivių gyvenimą rinkimo.
Įtarimai šioje byloje dar niekam nepareikšti. R. Žemaitaitis specialiuoju liudytoju apklaustas rugsėjo viduryje.
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