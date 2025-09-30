Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis apie kultūros bendruomenės rengiamą įspėjamąjį streiką: baikim vieną kartą tuos cirkus

2025-09-30 11:15 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 11:15

Sekmadienį menininkų bendruomenei rengiant įspėjamąjį streiką dėl „Nemuno aušrai“ patikėtos Kultūros ministerijos, pastarosios partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis abejoja kultūrininkų gretose kilusio nepasitenkinimo pagrįstumu. Seimo narys tvirtina, esą šiuo metu protestus rengia tie patys žmonės, kurie neseniai reiškė pasipiktinimą dėl „Nemuno aušros“ dalyvavimo koalicijoje. Todėl jis ragina leisti naujajam kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui dirbti.

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Andrius Ufartas

Sekmadienį menininkų bendruomenei rengiant įspėjamąjį streiką dėl „Nemuno aušrai“ patikėtos Kultūros ministerijos, pastarosios partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis abejoja kultūrininkų gretose kilusio nepasitenkinimo pagrįstumu. Seimo narys tvirtina, esą šiuo metu protestus rengia tie patys žmonės, kurie neseniai reiškė pasipiktinimą dėl „Nemuno aušros“ dalyvavimo koalicijoje. Todėl jis ragina leisti naujajam kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui dirbti.

35

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Baikim vieną kartą tuos cirkus. Leiskim ministrui dirbti, leiskim ministerijoms dirbti. Specialistai, žmonės eina į susitikimus su ministru, (vyksta – ELTA) biudžeto formavimas. O mitingai arba piketai tai man jau tampa toks nelabai suprantamas žanras. Tie patys piketuotojai piketavo prieš mane, tie patys piketuotojai piketavo prieš koaliciją, tie patys piketuotojai prieš Gintautą Palucką, tie patys piketuotojai rugsėjo 10 d. irgi piketavo“, – antradienį žurnalistams Seime sakė R. Žemaitaitis.

Klausiamas, iš kur žino, jog protestus dėl padėties Kultūros ministerijoje rengia tie patys aktyvistai, politikas tvirtino, neva atpažįstantis žmones iš nuotraukų žiniasklaidoje.

„Tie, kurie kaitina, tegul kaitina tą atmosferą. O mes toliau dirbame“, – aiškino jis.

R. Žemaitaitis taip pat nurodė, kad šiuo metu jo patarėjai Seime padeda naujajam ministrui I. Adomavičiui pradėti darbus. Ar viena jo patarėjų Eglė Lukošienė gali tapti ministro politinės komandos nare, „aušrietis“ tvirtino pirmą kartą apie tai girdintis.

Tuo metu klausiamas dėl kultūros organizacijų, įstaigų bei iniciatyvų sprendimų atsiriboti ne tik nuo Prezidentūros, bet ir nuo Kultūros ministerijos, R. Žemaitaitis leido suprasti, kad to – nesureikšmina.

„Knygų mugė labai jau svarbus renginys, kad būtinai reikia į visus reaguoti?“ – žurnalistams klausimą adresavo politikas.

„Galit pasakyti, kaip gali sutrikti darbas?“ – tęsė jis, klausiamas apie Vilniaus knygų mugės sprendimą atsisakyti prezidento globos bei premjerės ir kultūros ministro kalbų šventės atidarymo ceremonijoje.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo ir tinkamumo vadovauti šalies kultūros politikai, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 59 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia ir įspėjamąjį streiką.

Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.

Siekiant spręsti susiklosčiusią situaciją, antradienį prezidentas G. Nausėda susitiks su kultūros sektoriaus atstovais. Tokius susitikimus žada ir naujasis ministras I. Adomavičius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

tapkė
tapkė
2025-09-30 11:29
visiems žmonėms yra aišku kad čia vadovauja koncervatoriai ir liberalai o dabar dar ir mentas prisidėjo gėda kaip kocervų buvo renkami dobrovolskos dulkys ir kiti ministrai tai socdemai netrukdė nedarė mitingų o dabar tapinui duota visa laisve ir pinigai kad tas organizuotų mitingus gėda.
Atsakyti
Vargas biudžeto čiulpikams
Vargas biudžeto čiulpikams
2025-09-30 11:38
Ar čia tie kultūrininkai streikuos, kur “sukūrė “ garsiąją vamzdžio “skulptūrą “ Vilniuje ir susišlavė daug pinigų? Ar daugelis kitų, kur iš savo “kūrybos” pamiršo kas yra sunkus daugelio Lietuvos piliečio darbas? Ar čia tie kultūrininkai kur koncertuoja veselese ar baruose ir gaudami į delną nesumoka Valstybei ne cento?
Atsakyti
Untans
Untans
2025-09-30 11:46
cirkas baigsis kai pagrindinis klaunas pats pasišalins....jam seime ne vieta.....
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (35)
