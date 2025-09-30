Žemaitaitis apie kultūros bendruomenės rengiamą įspėjamąjį streiką: baikim vieną kartą tuos cirkus

„Baikim vieną kartą tuos cirkus. Leiskim ministrui dirbti, leiskim ministerijoms dirbti. Specialistai, žmonės eina į susitikimus su ministru, (vyksta – ELTA) biudžeto formavimas. O mitingai arba piketai tai man jau tampa toks nelabai suprantamas žanras. Tie patys piketuotojai piketavo prieš mane, tie patys piketuotojai piketavo prieš koaliciją, tie patys piketuotojai prieš Gintautą Palucką, tie patys piketuotojai rugsėjo 10 d. irgi piketavo“, – antradienį žurnalistams Seime sakė R. Žemaitaitis.
Klausiamas, iš kur žino, jog protestus dėl padėties Kultūros ministerijoje rengia tie patys aktyvistai, politikas tvirtino, neva atpažįstantis žmones iš nuotraukų žiniasklaidoje.
„Tie, kurie kaitina, tegul kaitina tą atmosferą. O mes toliau dirbame“, – aiškino jis.
R. Žemaitaitis taip pat nurodė, kad šiuo metu jo patarėjai Seime padeda naujajam ministrui I. Adomavičiui pradėti darbus. Ar viena jo patarėjų Eglė Lukošienė gali tapti ministro politinės komandos nare, „aušrietis“ tvirtino pirmą kartą apie tai girdintis.
Tuo metu klausiamas dėl kultūros organizacijų, įstaigų bei iniciatyvų sprendimų atsiriboti ne tik nuo Prezidentūros, bet ir nuo Kultūros ministerijos, R. Žemaitaitis leido suprasti, kad to – nesureikšmina.
„Knygų mugė labai jau svarbus renginys, kad būtinai reikia į visus reaguoti?“ – žurnalistams klausimą adresavo politikas.
„Galit pasakyti, kaip gali sutrikti darbas?“ – tęsė jis, klausiamas apie Vilniaus knygų mugės sprendimą atsisakyti prezidento globos bei premjerės ir kultūros ministro kalbų šventės atidarymo ceremonijoje.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo ir tinkamumo vadovauti šalies kultūros politikai, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 59 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia ir įspėjamąjį streiką.
Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.
Siekiant spręsti susiklosčiusią situaciją, antradienį prezidentas G. Nausėda susitiks su kultūros sektoriaus atstovais. Tokius susitikimus žada ir naujasis ministras I. Adomavičius.
