Zelenskis: ateinančios 24 valandos Ukrainai bus lemtingos

Svarbiausios naujienos apie karą Ukrainoje:

07:28 | Apšaudyti didieji miestai

Rusijos pajėgos per naktį raketų smūgiai atakavo visą Ukrainą, teigė prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovičius.

Oro antskrydžiai įvyko Kijeve, Žitomyre, Zaporožėje ir Černigove, o oro antskrydžių sirenos aidėjo daugelyje kitų miestų.

07:25 | „Mūsų gynėjų palaužti nepavyks“

„Mes neatiduosime sostinės, Ukraina jau laimi“, – sakė Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas, Ukrainai atlaikius naktinį Rusijos pajėgų bandymą šturmuoti Kijevą.

Jos teigimu, kol kas Ukrainai pavyko atsilaikyti 96 valandas ir „4 dienas [demonstruoti] atsidavimą, drąsą ir tikėjimą“. Šis vėlai naktį paskelbtas ministro pareiškimas pasirodė Ukrainos gynybos ministerijos puslapyje.

„Priešas, atėjęs į mūsų kraštą, eis žinoma kryptimi. Todėl okupantams patariame eiti namo. Ne per vėlu. Nenaudinga gąsdinti ukrainiečius. Mūsų gynėjų palaužti nepavyks“, – pareiškė ministras.

07:01 | Situacija Kijeve kontroliuojama

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia, kad situacija mieste yra kontroliuojama. Naktį Kijevas išgyveno dar vieną virtinę sprogimų, jie buvo girdėti ir paryčiais.

The situation in #Kyiv remains under control of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/1SxhmiWSIx — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

6 val. ryto Ukrainoje aidėjo oro pavojaus sirenos, gyventojai įspėti slėptis.

06:46 | Johnsonas: V. Putino branduoliniai grasinimai atitraukia dėmesį nuo įvykių Ukrainoje

Rusijos prezidento Vladimiro Putino sprendimas padidinti Maskvos branduolinio atgrasymo pajėgų parengties lygį atitraukia dėmesį nuo to, kas iš tikrųjų vyksta Ukrainoje, sekmadienį pareiškė Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas.

„Su visiškai neišprovokuotu agresijos aktu susiduria nekalti žmonės; tai jie iš tikrųjų kovoja, galbūt efektyviau, su didesniu pasipriešinimu, nei Kremlius tikėjosi“, – sakė jis.

06:27 | BBC: Baltarusija ruošiasi dislokuoti karius

BBC praneša, kad link Baltarusija, kuri buvo Rusijos karių tramplinas, dabar ruošiasi siųsti savo karius į Ukrainą, kad padėtų Rusijos invazijai. „The Washington Post“, remdamasis neįvardytu JAV pareigūnu, pranešė, kad Baltarusija ruošiasi karių dislokavimui, kuris galėtų prasidėti jau šiandien.

„Labai akivaizdu, kad Minskas dabar yra Kremliaus pratęsimas“, – sakė pareigūnas.

BBC elektroniniu paštu paprašė patvirtino iš Baltųjų rūmų ir Pentagono. Tuo tarpu „Kyiv Independent“ cituoja kelis šaltinius, teigiančius, kad gali būti dislokuoti Baltarusijos desantininkai.

Baltarusija, ilgametė Rusijos sąjungininkė, ribojasi su Ukraina šiaurėje. Jos autokratinė vyriausybė sekmadienį nubalsavo už savo nebranduolinio statuso atsisakymą, o tai atveria kelią Rusijai potencialiai ten pastatyti branduolinius ginklus.

Sekmadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka jam telefonu pažadėjo, kad Baltarusijos kariai į Ukrainą nebus siunčiami.

06:25 | Ursula Von der Leyen: Ukraina turėtų būti ES

Ukraina turėtų būti Europos Sąjungos dalimi ir blokas norėtų, kad šalis ateityje prie jos prisijungtų, sekmadienį „Euronews“ sakė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, rašo BBC.

„Iš tiesų laikui bėgant jie turėtų būti ES. Jie yra vieni iš mūsų“, – sakė ji.

06:21 | Kanada tirs Rusijos skrydžio oro erdvės draudimo pažeidimą

Kanada žada pradėti tyrimą dėl „Aeroflot“ skrydžio iš Majamio į Maskvą, kuris sekmadienį įskrido į Kanados oro erdvę, pažeidžiant visų Rusijos skrydžių draudimą dėl tebesitęsiančios invazijos į Ukrainą, rašo CNN.

„Žinome, kad „Aeroflot“ skrydis 111 pažeidė anksčiau įvestą draudimą Rusijos skrydžiams Kanados oro erdve. Pradedame „Aeroflot“ ir nepriklausomo oro navigacijos paslaugų teikėjo NAVCAN elgesio peržiūrą, dėl kurios buvo nustatytas šis pažeidimas. Nedvejodami imsimės atitinkamų priemonių, kad ateityje išvengtume pažeidimų“, – sekmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ parašė „Transport Canada“.

05:52 | Bidenas su sąjungininkais aptars vieningą atsaką į Rusijos ataką prieš Ukrainą

JAV prezidentas Joe Bidenas pirmadienį surengs pokalbį su sąjungininkais ir partneriais, kad aptartų Rusijos atakos prieš Ukrainą „įvykių raidą“ ir „koordinuotų mūsų vieningą atsaką“, pranešė Baltieji rūmai.

Administracija nedetalizavo, kas dalyvaus pokalbyje, kuris įvyks Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai diskutuojant dėl rezoliucijos, smerkiančios Rusijos invaziją į savo kaimynę.

05:41 | Užsiliepsnojus pastatui nukentėjo moteris

Viena moteris buvo sužeista, kuomet Rusijos karinių pajėgų paleista raketa pataikė į gyvenamąjį pastatą Černigovo centre. Moteris buvo sužalota pastate kilus gaisrui, praneša „Kyiv Independent“. Gaisras, kaip pranešama, buvo užgesintas.

05:20 | Ateinančios 24 valandos – lemiamos

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukrainai bus lemiamos ateinančios 24 valandos. Taip jis pareiškė po pokalbio su Didžiosios Britanijos ministru pirmininku Borisu Johnsonu.

Talked to 🇬🇧 Prime Minister @BorisJohnson and 🇵🇱 President @AndrzejDuda about the current security situation. Agreed on further joint steps to counter the aggressor. Anti-war coalition in action! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

B. Johnsonas savo ruožtu patikino, kad Jungtinė Karalystė ne tik toliau tieks gynybinius ginklus Ukrainai, bet ir padės kitoms šalims tai padaryti. JK taip pat pareiškė, kad išsiųs dar 40 mln. svarų sterlingų pagalbos, kad aprūpintų Ukrainą gyvybiškai svarbiomis medicininėmis priemonėmis ir pagalba, taip padidindama ekonominę ir karinę paramą, kad sustiprintų Ukrainos pasipriešinimą Rusijos invazijai.

04:58 | Raketa pataikė į gyvenamąjį namą

Raketa pataikė į gyvenamąjį pastatą Černigovo centre ir sukėlė gaisrą, praneša Ukrainos valstybinė specialiųjų ryšių tarnyba. Černigovas yra nutolęs apie 150 km į šiaurės rytus nuo Kijevo.

❗A rocket hit a residential building in the center of Chernigov, two lower floors caught fire, the number of injured is still unknown. pic.twitter.com/gEzFXjZ2IS — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

„Raketa pataikė į gyvenamąjį pastatą Černigovo centre. Kilo gaisras, dega du apatiniai aukštai. Sužeistųjų skaičius šiuo metu nežinomas“, – rašoma agentūros trumpame pranešime „Telegram“ susirašinėjimo programėlėje.

Pokyčiai įvyko po laikraščio „Kyiv Independent“ pranešimų apie oro antskrydžių perspėjimą, kuris mieste nuskambėjo apie 4.30 val. vietos (ir Lietuvos) laiku, o gyventojai buvo raginami vykti į artimiausią prieglaudą.

04:52 | Didžiausiuose miestuose aidi sprogimai

Ukrainos sostinėje Kijeve ir antrajame pagal dydį mieste Charkove pirmadienio rytą girdisi sprogimai, pranešė Ukrainos valstybinė specialiųjų ryšių tarnyba.

Kijeve kelias valandas prieš tai buvo tylu, sakoma trumpame pareiškime „Telegram“ pranešimų programoje.

„Kijeve ir Charkove vėl pasigirsta sprogimai. Prieš tai Ukrainos sostinėje kelias valandas buvo ramu“, – pranešė agentūra.

Tuo tarpu laikraštis „Kyiv Independent“ praneša, kad Černigove buvo paskelbtas oro antskrydžio perspėjimas. Gyventojai raginami vykti į artimiausią prieglaudą, rašoma leidinyje.

Be to, Ukrainos valstybinė specialioji ryšių tarnyba pranešė, kad kovotojai iš Baltarusijos keliauja į Ukrainą.

„Kovotojai iš Baltarusijos dabar skrenda link Ukrainos“, – sakoma agentūros pranešime savo „Telegram“ paskyroje apie 2 val. vietos laiku. Prie pareiškimo pridėtame vaizdo įraše tariamai rodomi lėktuvai naktiniame danguje iš Žlobino Baltarusijos Gomelio regione. Tiesa, neaišku, ar iš Baltarusijos teritorijos atvykstančios pajėgos priklauso Rusijai ar Baltarusijai.

04:48 | Smūgis rubliui

Rublio kursas JAV dolerio atžvilgiu pirmadienį nukrito beveik 30 proc. iki visų laikų žemiausio lygio, rinkoms atsidarius prekybai pirmąją dieną po to, kai Vakarų šalys paskelbė baudžiamas ekonomines sankcijas Rusijai už jos invaziją į Ukrainą. Rublio kursas nukrito iki 119 už dolerį ir paskutinį kartą nukrito 28,77 proc. iki 118 nuo penktadienio uždarymo kainos 83,64 už dolerį.

04:47 | Mato Ukrainą tampant ES nare

Europos Komisijos pirmininkė Ursula Von der Leyen pareiškė, kad Ukraina turėtų tapti Europos Sąjungos nare ir blokas norėtų ją matyti ilgainiui tampant ES nare.

„Išties, laikui bėgant, jie priklauso mums. Jie yra mūsiškiai ir mes norime, kad jie dalyvautų“, – U. Von der Leyen sakė „Euronews“.

04:43 | Daugiau nei 350 žuvusiųjų

Per Rusijos invaziją žuvo 352 civiliai, tarp jų – 14 vaikų, praneša Ukrainos Vidaus reikalų ministerija. Dar 1684 Ukrainos gyventojai buvo sužeisti, tarp jų – 116 vaikų.

00:24 | Neutrali Šveicarija pasirengusi įšaldyti Rusijos turtą

Šveicarijos prezidentas Ignazio Cassisas sekmadienį pareiškė, kad „labai tikėtina“, jog neutrali Šveicarija pirmadienį paseks Europos Sąjungos pavyzdžiu, pritaikydama sankcijas Rusijai ir įšaldydama Rusijos turtą šioje Alpių šalyje.

00:09 | Lvovo alaus darykloje vietoj alaus dabar pilstomi Molotovo kokteiliai

akarų Ukrainoje įsikūrusio Lvovo alaus daryklos „Pravda“ darbuotojai į Rusijos invaziją atsakė pereidami nuo alaus prie Molotovo kokteilių gamybos.

Svarbiausi sekmadienio įvykiai

► Europos Sąjungos šalys Rusijos skrydžiams uždaro savo oro erdves. Rusija atsako tuo pačiu.

► JAV, Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė susitarė pašalinti „pasirinktus“ Rusijos bankus iš SWIFT.

► Sekmadienio naktį Rusijos karinės pajėgos apšaudė Kijevą, mieste vyko susidūrimas tarp Rusijos ir Ukrainos karių. Miestą kontroliuoja Ukrainos karinės pajėgos.

► Sekmadienio rytą Rusijos karinės pajėgos atakavo antrą pagal dydį Ukrainos miestą Charkovą, gatvėse vyko mūšiai, tačiau jau popiet Ukrainos kariai atsikovojo teritoriją ir perėmė miesto kontrolę.

► Sekmadienį prie Baltarusijos sienos prasidėjo Ukrainos ir Rusijos delegacijų derybos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė skeptiškai vertinantis galimybę susitarti su Rusija.

► „Google“ sustabdė Rusijos valstybinės žiniasklaidos galimybes užsidirbti jos platformose. „SpaceX“ palydovai aktyvuoti virš Ukrainos, Rusijai naikinant jos interneto infrastruktūrą

► Ukraina padavė Tarptautiniam Teisingumo Teismui skundą dėl Rusijos, kuriuo siekiama priversti Maskvą sustabdyti savo invaziją.

► Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nurodė padidinti branduolinio atgrasymo pajėgų parengties lygį, reaguojant į esą agresyvius NATO pareiškimus Rusijos Federacijos atžvilgiu.

► Daugybė šalių pradėjo siųsti ginklų ir humanitarinės pagalbos Ukrainai. Tarp jų – Lietuva, Portugalija, Belgija, Nyderlandai, Estija, Vokietija, JAV, Izraelis ir kitos šalys.

► Europos Sąjunga uždraudžia transliuoti Rusijos valstybines televizijas RT ir Sputnik.

► Europos Sąjunga skirs 450 mln. eurų Ukrainai, už kuriuos ši galės įsigyti ginkluotės. Be to, ES Kijevo prašymu siųs naikintuvus į Ukrainą, kad padėtų valstybei atremti Rusijos oro ir sausumos puolimą.

► Žytomyro srityje Ukrainoje buvo sunaikintas Rusijos zenitinių raketų kompleksas „Buk“, praneša Ukrainos kariuomenės Generalinis štabas.