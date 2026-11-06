Žalimas kirto Nausėdai: palygino su Paksu

„Jei negali, kaip Nawrockis (Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis – red. past.) nukalti kumščiu, tai mėgini suvažinėti Konstituciją buldozeriu – taip galima būtų apibūdinti šios dienos asmens, oficialiai vadinamo šalies prezidentu, žodžius. Dar niekas taip nuo Pakso prezidentavimo laikų Lietuvoje atvirai nėjo prieš Konstituciją“, – feisbuke rašo D. Žalimas.
Anot buvusio KT pirmininko, prezidentas „jau seniai nebėra lygiai teisingas visiems“. O šį kartą, anot jo, jis palieka užribyje šeimas, kurios yra kitokios sudėties nei susituokę vyras ir moteris.
„Šiandien jis dar kartą tai patvirtino viešai paskelbdamas apsisprendimą išmesti už Konstitucijos apsaugos ribų, kitaip tariant, nustumti į visuomenės paraštes šimtus tūkstančių bendrapiliečių – visas šeimas, kurios drįsta gyventi ir auginti vaikus be santuokos“, – komentuoja D. Žalimas.
Žalimas: Nausėda „tapo visuomenės skaldymo lyderiu“
Anot D. Žalimo, G. Nausėda savo komentaru „į šiukšlių dėžę“ siūlo išmesti ne tik KT, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus dėl referendumų, pagarbos žmogaus orumui ir šeiminio gyvenimo apsaugos.
Taip pat – Europos Tarybos patariamojo organo – Venecijos komisijos – teisės viršenybės ir konstitucionalizmo standartus ir „praktiškai visos šalies akademinės bendruomenės išvadas dėl tokio referendumo prieštaravimo Konstitucijai“.
„Visa tai jis pavadino „gudrių ir protingų teisininkų“ interpretacijomis. Nes jis sunkiai jas suvokia, todėl pats įsivaizduoja esąs Konstitucija. Jo „konstitucija“ leidžia žeminti ir diskriminuoti žmones vien dėl to, kad jie kitokie„
Taip asmuo, oficialiai vadinamas šalies prezidentu, tapo visuomenės skaldymo lyderiu, nors pagal Konstituciją turėtų vienyti jos pagrindu. Kartu įgyvendinama rašizmo programa Lietuvoje, nukreipta prieš europinius teisės viršenybės, demokratijos, žmogaus orumo ir lygiateisiškumo pagrindus“, – rašo D. Žalimas.
Vis dėlto jis nemano, kad referendumas apskritai pavyktų – anot D. Žalimo, Lietuvoje galiojanti teisinė bazė tokį balsavimą padarytų nieko vertu.
„Žinau, kad jam nepaeis. Konstituciniai saugikliai prieš tokias Konstitucijos pataisas ir tokius referendumus jau sudėlioti. Net jei būtų nuspręsta tokį referendumą rengti, pagal Konstituciją jis būtų niekinis. Bet skaldyti Lietuvą skleidžiant antieuropinius naratyvus tokioje sudėtingoje saugumo situacijoje yra pati geriausia pagalba priešui“, – sako D. Žalimas.
Nausėda norėtų keisti šeimos sampratą
Pagal nutarimo projektą, kurio svarstymas įstrigo parlamente, per referendumą būtų prašoma gyventojų pareikšti nuomonę, ar jie pritaria, kad Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės.
Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų: „Taip“ arba „Ne“.
Paklaustas, ar yra už iniciatorių siūlomą Konstitucijos pakeitimą, G. Nausėda interviu BNS atsakė: „Manau, kad taip“.
Šalies vadovas tvirtino suprantantis šeimos sąvoką taip, kaip ji dabar yra parašyta Konstitucijoje, tačiau pabrėžė sunkiai suvokiantis „gudrių ir protingų teisininkų“ interpretacijas.
„Aš ją skaitau taip, kaip skaitau, ir man ji atrodo aiški. Bet kuomet prasideda jos interpretacijos, ji tampa visiškai nebeaiški“, – kalbėjo prezidentas.
Štai kiek kainuotų referendumas
Šiuo metu Konstitucijoje yra numatyta, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, o valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Taip pat pažymėta, kad santuoka yra sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
Konstitucinis Teismas anksčiau yra išaiškinęs, kad šeimos sąvoka yra platesnio pobūdžio nei tik vyro ir moters sąjunga.
G. Nausėda ragino Seimą leisti žmonėms pasakyti nuomonę, ypač dėl to, jog tai būtų neįpareigojantis patariamojo pobūdžio referendumas.
„Aš, tiesą sakant, kartais nesuprantu, kodėl taip bijoma žmonių nuomonės“, – teigė prezidentas.
Seimo nutarimo projektui dėl referendumo paskelbimo po pateikimo pritarta balandžio pradžioje, tačiau tolesnis svarstymas įstrigo Seimo komitetuose.
Surengti referendumą Lietuvoje gali kainuoti nuo 1,5 mln. iki 3,5 mln. eurų.
Santuoka – tik tarp vyro ir moters, šeima – plačiau
Konstitucijoje apibrėžta, kad santuoka yra sudaroma tarp vyro ir moters, o šeima yra lyčiai neutrali. Tai reiškia, kad šeima laikytina nesusituokusi pora, turinti ar neturinti vaikų, LGBT poros, seneliai, auginantys anūkus, globėjai su globotiniais ir taip toliau.
2011 m. rugsėjo 28 d. nutarime KT konstatavo, kad konstitucinė šeimos samprata negali būti kildinama tik iš santuokos instituto, įtvirtinto Konstitucijos 38 straipsnio 3 dalies nuostatose.
Tai, kad santuokos ir šeimos institutai yra įtvirtinti tame pačiame Konstitucijos 38 straipsnyje, rodo santuokos ir šeimos ryšį (santuoka yra kaip vienas iš pagrindų šeimos santykiams kurti), tačiau tai nereiškia, kad pagal Konstituciją nėra saugomos ir ginamos kitokios nei santuokos pagrindu sudarytos šeimos.
KT vertinimu, konstitucinė šeimos samprata grindžiama šeimos narių tarpusavio atsakomybe, supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba ir panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas, t.y., santykių turiniu, o šių santykių išraiškos forma (ar žmonės susituokę, ar ne) konstitucinei šeimos sampratai esminės reikšmės neturi.
2019 metais KT praplėtė šeimos apibrėžimą – su migracija susijusioje byloje KT konstatavo, kad konstitucinė šeimos samprata yra neutrali lyčiai. Tai reiškia, kad tos pačios lyties asmenys yra pripažįstami kaip šeima, lygiai taip pat, kaip tėvai ir vaikai, seneliai ir anūkai ar kiti ilgalaikiais ryšiais susieti žmonės.
Kitas dalykas yra santuoka. Konstitucijoje labai aiškiai įtvirtinta, kad santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
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