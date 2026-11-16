„Zala Arms“ prašo VRM ištirti šaudmenų pirkimus dėl įtariamo sąlygų šališkumo

Anot portalo, bendrovė įtaria, kad nuolat keičiami techniniai reikalavimai trukdo jai dalyvauti konkursuose ir sudaro palankesnes sąlygas užsienio šaudmenų perpardavėjams.
2021–2022 metais „Zala Arms“ pasiūlymai dėl 9x19 mm kalibro pistoletinių šovinių tiekimo buvo pripažįstami techniškai tinkamais, tačiau nuo 2023-iųjų pradėti atmesti dar techninio vertinimo etape.
Bendrovės teigimu, iš pradžių abejonių kilo dėl gamintojo dokumentų ir C.I.P. sertifikavimo, vėliau buvo pakeisti šaudmenų laikymo, temperatūros bei tūtų ženklinimo reikalavimai.
Anot įmonės vadovo Valdo Žalos, įmonės naudojamos tūtos ženklinamos jos prekės ženklu, todėl pagal jas galima atsekti šaudmenų tiekimo grandinę. Tuo metu naujuose konkursuose pareikalauta, kad tūtos būtų pažymėtos jų gamintojo, o ne šovinius surenkančios įmonės ženklu.
Teigiama, jog šiuo metu „Zala Arms“ per metus gali pagaminti apie 2 mln. pistoletinių šovinių, o iki metų pabaigos pastačius naują gamybos liniją pajėgumus planuoja padidinti iki maždaug 8 mln. vienetų.
Konkursus organizuojanti Išteklių agentūra prie VRM teigė, kad techninės specifikacijos periodiškai peržiūrimos atsižvelgiant į konkrečių šaudmenų paskirtį, saugos reikalavimus ir naudojimo sąlygas.
Agentūros teigimu, tūtos ženklinimo reikalavimai pakeisti siekiant tiksliau nustatyti šovinio komponentų kilmę, o saugos ir kokybės sąlygos vienodai taikomos visiems tiekėjams, nepriklausomai nuo jų kilmės šalies.
Išteklių agentūros duomenimis, nuo 2020 metų 9x19 mm kalibro šaudmenims įsigyti kasmet vidutiniškai skiriama apie 380 tūkst. eurų. Daugiausia šių pirkimų laimėjo įmonė „Defensa“, kuri perparduoda užsienyje gamintus šaudmenis.