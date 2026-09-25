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Prieš Vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą įvykdyta kibernetinė ataka

papildyta 16:46 val.
2026-09-25 16:41 / šaltinis: BNS / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-25 16:41
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prieš Vidaus reikalų ministerijos (VRM) sistemą įvykdyta kibernetinė ataka, ministerija kreipėsi į teisėsaugą, penktadienį pranešė VRM.

Prieš Vidaus reikalų ministerijos (VRM) sistemą įvykdyta kibernetinė ataka, ministerija kreipėsi į teisėsaugą, penktadienį pranešė VRM.

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Skelbiama, kad ketvirtadienio vakarą vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas buvo informuotas apie kibernetinę ataką prieš Informatikos ir ryšių departamento (IRD) administruojamą informacinę sistemą.

Pasak VRM, ataką pavyko aptikti dėl naujai įdiegtų saugumo priemonių ir užkardyti tolesnį plitimą.

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Dėl incidento kreiptasi į Lietuvos kriminalinės policijos biurą, taip pat į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC).

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Turimais duomenimis, neteisėtai įsilaužta į Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinę sistemą (EPEKIS).

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Pasak VRM, EPEKIS nuo 2018 metų aktyviai nebenaudojama ir šiuo metu veikia kaip archyvinė sistema. Joje saugomi archyviniai užsieniečių, besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės, duomenys.

Didžiąją dalį sistemoje esančių duomenų sudaro užsienio piliečių vardai ir pavardės be asmens kodų.

IRD informavo ministrą, kad neteisėta prieiga prie sistemos buvo nedelsiant užkardyta. Šiuo metu turimais duomenimis, į sistemą buvo įsilaužta, sukurti duomenų rinkiniai, tačiau duomenų atsisiuntimo faktas nėra nustatytas.

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M. Katelynas teigia, kad incidentas dar kartą parodė būtinybę nuosekliai stiprinti valstybės informacinių sistemų apsaugą.

„Akivaizdu, kad kibernetinis saugumas išlieka viena iš sričių, kurioje Lietuva turi stiprėti. Po pokalbio su atsakingais asmenimis pavedžiau įvertinti visų VRM administruojamų informacinių sistemų ir duomenų bazių saugumą. Po ankstesnio incidento Registrų centre, VRM sistemose jau buvo įdiegtas dvigubas autentifikavimas, taip pat stiprinamos techninės duomenų srautų ir kitos stebėsenos priemonės. Būtent jos šiuo atveju leido operatyviai pastebėti įsilaužimą ir užkardyti tolesnius kenkėjiškus veiksmus“, – pranešime cituojamas M. Katelynas.

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„Neatmetama, kad šiai atakai galėjo būti pasitelkta dirbtinio intelekto platforma. Tai dar kartą parodo, kad kibernetinių atakų galimybės vystosi itin sparčiai, todėl kartu turime investuoti ir į valstybės apsaugos priemones. Kibernetinis saugumas negali būti sritis, kurioje nuolat vejamės grėsmes – privalome būti bent žingsniu priekyje“, – pridūrė jis.

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Būtinos papildomos investicijos

VRM vertinimu, siekiant toliau stiprinti ministerijos informacinių sistemų apsaugą, būtinos papildomos investicijos į prieigos kontrolę, sistemų stebėseną, žmogiškuosius išteklius, tinklo perimetro apsaugą ir kitas kibernetinio saugumo priemones, kurios padėtų tokių incidentų ateityje išvengti.

Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. Nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš Registrų centro.

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Teisėsaugos duomenimis, prisijungimai vykdyti per iš užsienio pasisavintas Migracijos departamento darbuotojų paskyras.

Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia šių metų pradžią. RC apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomenei apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje.

Žiniasklaidai pranešus apie pusšimtį galimai nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų, iš pareigų pasitraukė Informatikos ir ryšių departamento vadovė Viktorija Rūkštelė. Anksčiau, gegužės pabaigoje, atsistatydino RC vadovas Adrijus Jusas.

indeliai.lt

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