Kibernetinė ataka prieš VRM: pradėtas tyrimas

Tai Eltai patvirtino Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė.
„Dėl šio atvejo pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 198 straipsnio 1 dalį, 198-1 straipsnio 1 dalį“, – nurodė prokuratūros atstovė.
Baudžiamojo kodekso (BK) 198 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tas, kas neteisėtai stebėjo, fiksavo, perėmė, įgijo, laikė, pasisavino, paskleidė ar kitaip panaudojo neviešus elektroninius duomenis, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Tuo metu BK 198-1 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė už neteisėtą prisijungimą prie informacinės sistemos. Šioje įstatymo dalyje nurodoma, kad tas, kas neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos ar jos dalies pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
ELTA primena, kad VRM pranešė, jog praėjusią savaitę, ketvirtadienio vakarą, įsilaužta į Informatikos ir ryšių departamento administruojamą EPEKIS sistemą. Ji nuo 2018 m. aktyviai nebenaudojama ir veikia kaip archyvinė sistema, kurioje saugomi užsieniečių, besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės, duomenys.
Neteisėta prieiga prie sistemos buvo užkardyta. Į sistemą buvo įsilaužta ir sukurti duomenų rinkiniai, tačiau duomenų atsisiuntimo faktas kol kas nenustatytas.
Dėl incidento kreiptasi į Lietuvos kriminalinės policijos biurą ir Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, apie jį informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras.
„Akivaizdu, kad kibernetinis saugumas išlieka viena sričių, kurioje Lietuva turi stiprėti. (...) Būtent (įdiegtos saugumo priemonės – ELTA) šiuo atveju leido operatyviai pastebėti įsilaužimą ir užkardyti tolesnius kenkėjiškus veiksmus“, – pranešime spaudai cituojamas vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
Ministras taip pat neatmeta, kad atakai galėjo būti pasitelkta dirbtinio intelekto platforma.
Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tiria ir kitą kibernetinį incidentą, per kurį iš Registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 0,5 mln.
Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Skelbta, kad duomenys galėjo nutekėti per Migracijos departamento darbuotojų paskyras, pirmi vagystės atvejai fiksuoti dar sausio mėnesį, o viešai apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje.
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