Vyro siautėjimas Mažeikių rajone: padegė namą, malkinę, šiltnamį

Anot Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, 10 val. Rubikų kaime vyras (gim. 1945 m.) apipylė degiu skysčiu ir padegė malkinę, šiltnamį bei gyvenamąjį namą.
Malkinė ir šiltnamis sudegė visiškai, gyvenamąjį namą užgesino ugniagesiai.
Turtinė žala tikslinama. Vyras nesulaikytas, jis gydomas ligoninėje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
