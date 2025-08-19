Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vyro siautėjimas Mažeikių rajone: padegė namą, malkinę, šiltnamį

2025-08-19 09:51 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 09:51

Mažeikių rajone sekmadienį vyras padegė malkinę, šiltnamį namą, informavo policija.

Gaisras (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Mažeikių rajone sekmadienį vyras padegė malkinę, šiltnamį namą, informavo policija.

0

Anot Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, 10 val. Rubikų kaime vyras (gim. 1945 m.) apipylė degiu skysčiu ir padegė malkinę, šiltnamį bei gyvenamąjį namą.

Malkinė ir šiltnamis sudegė visiškai, gyvenamąjį namą užgesino ugniagesiai. 

Turtinė žala tikslinama. Vyras nesulaikytas, jis gydomas ligoninėje.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

