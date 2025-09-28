Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyriausybė pritarė siūlymui sudaryti ilgesnės trukmės terminuotas darbo sutartis su meno kūrėjais

2025-09-28 13:10 / šaltinis: ELTA
2025-09-28 13:10

Ministrų kabinetas pritarė siūlymui su kūrybiniais darbuotojais sudaryti ilgesnės trukmės terminuotas darbo sutartis.

Meninė instaliacija (nuotr. Evaldo Čingos)

Ministrų kabinetas pritarė siūlymui su kūrybiniais darbuotojais sudaryti ilgesnės trukmės terminuotas darbo sutartis.

0

Vyriausybei šią savaitę pritarus Kultūros ministerijos parengtam įstatymo projektui, jį patvirtinti dar turės Seimas.

Pataisomis nustatytas penkerių metų terminas, kuris, anot ministerijos, leis naujiems teatrų ir koncertinių įstaigų vadovams, kurių kadencija taip pat trunka penkerius metus, lengviau formuoti savo kūrybines komandas visam kadencijos laikotarpiui ir užtikrinti nuoseklią įstaigos meninę kryptį. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Siūlomas reguliavimas nebus privalomas – kiekviena situacija bus vertinama individualiai. Numatyta, kad šie pakeitimai bus taikomi tik naujai sudaromoms darbo sutartims.

Iki šiol galiojusi tvarka numatė, kad maksimalus terminuotos darbo sutarties terminas yra dveji metai. 

Kultūros ministerijos sprendimas priimtas atsižvelgus į Valstybės scenos meno įstaigų asociacijos iniciatyvą ir poreikį suderinti darbo santykių reguliavimą su scenos menų įstaigų veiklos specifika.

