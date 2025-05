Vyriausybė pritarė siūlymui steigti informacijos punktą Baltarusijos piliečiams

Steigiamas informacijos punktas turėtų teikti Baltarusijos žmonėms informaciją apie ET statute ir konvencijose įtvirtintą veiklą, vertybes ir principus bei remti Lietuvoje vykdomą veiklą.

„Susitarimu Lietuvos Respublikos Vyriausybė įsipareigoja imtis visų būtinų priemonių, kad Informacijos punktui būtų suteiktos tinkamos biuro patalpos Vilniuje ir atleidžiama nuo nuomos mokesčio“, – rašoma projekte.

Siūloma atsirasiančiam informacijos punktui įsikurti patalpose Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Be to, Seimui ratifikavus susitarimą dėl punkto steigimo, Vyriausybė įsipareigotų atleisti jį nuo tam tikrų mokesčių.

Tiesa, informacijos punkto patalpų įrangos ir priežiūros, su veikla bei personalu susijusias išlaidas įsipareigoja padengti ET.

Praėjusių metų lapkritį Strasbūre Vyriausybės ir ET pasirašytame susitarime numatyta užtikrinti bendradarbiavimą, įgyvendinant sutarimą įsteigti Vilniuje informacijos punktą Baltarusijos žmonėms.

Baltarusija nėra ET narė. Taip pat ET neturi atstovybės ar ryšių biuro Baltarusijoje, o anksčiau vykęs Minsko bendradarbiavimas su ET buvo sustabdytas dėl šios šalies dalyvavimo Rusijos agresijoje prieš Ukrainą.