Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija stiprins regionų plėtrą

Šiuo Vyriausybės ir LSA susitarimu tęsiama ir užtikrinama abiejų šalių dvišalės komisijos veikla.
Iš ministrės pirmininkės, finansų, ekonomikos ir inovacijų, vidaus reikalų ministrų ir LSA prezidento bei tarybos paskirtų 3 šios asociacijos narių sudaryta komisija ir toliau svarstys bei teiks valstybės ir savivaldybių institucijoms pasiūlymus svarbiais valstybei ir savivaldybėms klausimais, koordinuos veiksmus ir derins Vyriausybės ir savivaldybių interesus.
„Priimdamos sprendimus Vyriausybė ir savivalda gali ir turi veikti kaip viena komanda. Šis susitarimas labai svarbus mums visiems, nes padeda užtikrinti bendrą komandinį darbą“, – pranešime teigė ministrė pirmininkė.
Vyriausybės ir LSA komisija padės užtikrinti XX Vyriausybės programoje numatytą tolygią regionų plėtrą – įgyvendinti sveikatos priežiūros, švietimo paslaugų, kultūros ir meno sričių raidos, didelės pridėtinės vertės projektų palaikymo ir kitas regionines iniciatyvas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!