VSAT: praėjusią parą pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba pirmadienį fiksavo 42 tokius asmenis, o Lenkijos pareigūnai pranešė sekmadienį apgręžę 148 neteisėtus užsieniečius.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1 258.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,2 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!