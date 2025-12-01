 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VSAT: pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

2025-12-01 07:36 / šaltinis: BNS
2025-12-01 07:36

Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sieną, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sieną, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

0

VSAT duomenimis, Lenkijos pasieniečiai šeštadienį taip pat neapgręžė nė vieno migranto, Latvijos pasienyje sekmadienį į šalį neįleisti aštuoni užsieniečiai.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1,6 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

