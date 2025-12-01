VSAT: pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

VSAT duomenimis, Lenkijos pasieniečiai šeštadienį taip pat neapgręžė nė vieno migranto, Latvijos pasienyje sekmadienį į šalį neįleisti aštuoni užsieniečiai.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1,6 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.