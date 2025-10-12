Kalendorius
VSAT: Lietuvoje nefiksuota nė vieno migranto, Lenkijoje jų – daugiau kaip pusšimtis

2025-10-12 11:26 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-12 11:26

Pasieniečiai prie Lietuvos sienos su Baltarusija pastarąją parą nefiksavo nė vieno neteisėtai sieną bandžiusio kirsti migranto, praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Migrantai (nuotr. VSAT)

3

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba šeštadienį fiksavo 34 tokius asmenis, o Lenkijos pareigūnai pranešė penktadienį apgręžę 54 neteisėtus užsieniečius.

Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1 290.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,2 tūkst. neteisėtų migrantų.

Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pasienis su Baltarusija / Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.
Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

