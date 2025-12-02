Dainos Bilevičiūtės gyvenime – naujas vingis: „Jau porą metų įkalbinėjau“

Naujienų portalui tv3.lt Daina Bilevičiūtė atvirai prakalbo apie savo mokinę Emiliją bei naują etapą.
Nauji vėjai mokinės gyvenime
D. Bilevičiūtė džiaugėsi, kad pagaliau jos mokinė išbandys savo jėgas „Eurovizijos“ atrankos scenoje.
„Visko buvo – reikėjo daug ko išmokti, bet pagaliau atėjome iki šio proceso. Emilija yra tas žmogus, kuris gyvena su visomis gyvenimo spalvomis, kurios ateina kartu su jaunyste. Buvo etapas, kai ji juodai dažėsi lūpas ir akis – ko tik nebuvo. Tada ji vienaip dainavo ir kūrė“, – kalbėjo ji.
Tiesa, kartą Emilija jau dalyvavo didesnio masto projekte: „Beje, jos pirmasis toks pasirodymas jau buvo „Lietuvos talentuose“. Tada ji praėjo atranką su savo kūrybos daina – jai tebuvo dvylika metų. Vienas iš teisėjų jai tada pasakė, kad jeigu ji kuria tokias dainas, tai ką jam čia dar belikę daryti. Ji buvo labai gerai įvertinta. Jos dalyvavimas „Lietuvos talentuose“ vyko būtent tada, kai prasidėjo pandemija. Mes nebegalėjome atskristi į Lietuvą – viskas sustojo. Taip ir liko ji tik pirmame etape, kai visas pasaulis sustingo.“
Paklausus, kieno buvo idėja pasirodyti nacionalinės atrankos scenoje, Daina šyptelėjo: „Jau porą metų ją įkalbinėjau, kad pabandytų savo jėgas „Eurovizijoje“. Pagaliau pasisekė. Ji yra iš penkių vaikų šeimos, jos mama labai stengiasi. Mamai du kartus gimė dvynukai, tad Emilija yra viena iš dvynių. Jos sesutė taip pat labai gražiai dainuoja.“
Emilija žiūrovus bandys sužavėti savo kūrybos daina „u broke me“.
„Šiuo atveju visiškai nesikišau į kūrybą. Tik pasakiau, kokia yra „Eurovizijos“ dainos struktūra ir kad ji turi būti trijų minučių. O dabar jau prasideda komandinis darbas. Žinoma, didelį indėlį įdėjo mama – ji labai palaiko, labai stengiasi dėl jos. Aš irgi stengiuosi, ugdau.
Londone vyksta talentingo jaunimo konkursas, organizuojamas prie ambasados. Į jį atvyksta ir mūsų prodiuseris Gediminas Zujus, kuris taip pat labai prisidėjo prie šios dainos atsiradimo – jo pagalbos labai reikėjo pradiniame etape aranžuojant kūrinį. Jo komanda padėjo su muzika, ir taip gimė ši daina“, – apie dainos atsiradimą kalbėjo vokalo mokytoja.
Svarbus pasirodymas
Daina taip pat pasidžiaugė, kad Emilija yra labai talentinga ir gabi mergina: „Aš ją esu išugdžiusi iki trečio lygio – taip jis vadinamas Anglijoje. Jau dabar ji gali eiti į profesinę sritį. Ji pati baigė muzikinį koledžą, kuriame mokėsi dvejus metus. Ji labai unikali, pati kuria žodžius. Turi labai gerą balsą, tačiau daug dirbome, kad jį sustiprintume ir ji galėtų jį valdyti. Svarbiausia, kad ji kuria ir ieško savęs.“
Nors Emilija su šeima gyvena Anglijoje, jai vis dėlto svarbu pasirodyti būtent Lietuvos scenoje.
„Stengiamės ugdyti jos lietuviškumą, todėl ji ir stos į Lietuvos „Eurovizijos“ atrankos sceną. Daina tikrai jaudinanti – apie meilę. Emilija nėra „saldi“ mergina – jos pasaulio matymas kitoks. Tikimės, kad daina suskambės. Labai noriu ja pasidžiaugti. Tikiu, kad ji gerai pasirodys – ji to verta“, – kalbėjo ji.
Baigdama pokalbį D. Bilevičiūtė tikisi, kad jos mokinės dainas sužavės daugelio širdis: „Kol kas nežinau, kaip mums pasiseks. Bet manau, kad svarbiausia dalyvauti, džiaugtis tuo ir užpildyti sceną savo emocija. Noriu, kad ji paliestų kiekvieno klausytojo širdį savo muzika ir emocija. Man tai labai svarbu, ir manau, kad ji tikrai gali tai padaryti. Būtent emocija muzikoje ir yra svarbiausia. Labai džiaugiuosi, kad ji galės parodyti savo gebėjimus, kad eina į priekį ir nepamiršta Lietuvos.“
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.