„Mes (Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – ELTA) esame pasiūlę sprendimą. Žinau, kad jis yra diskutuojamas Vyriausybės viduje, bet visgi manome, kad tos diskusijos užtrunka per ilgai, nėra sprendimo, todėl šiandien registravome siūlymą dėl statutinių pareigūnų atlyginimų“, – penktadienį žurnalistams teigė V. Sinkevičius.
Pasak demokratų lyderio, galimybė didinti pareigūnų atlyginimus atsirastų dalį gynybos biudžeto lėšų nukreipus vidaus saugumo tarnyboms finansuoti.
„Jeigu tai būtų finansuojama taip pat iš dalies iš gynybos biudžeto, nestabdant pagrindinių projektų (...), atsirastų galimybė padidinti statutinių pareigūnų atlyginimus. Toks sprendimas yra ir jis nereikalauja papildomų lėšų“, – sakė politikas.
V. Sinkevičiaus teigimu, didesni baziniai pareigūnų atlyginimai leistų į vidaus saugumo tarnybas pritraukti daugiau žmonių.
„Kai ugniagesys gelbėtojas startuoja nuo 800 eurų (...), o policijos pareigūnas – nuo 1000 eurų, tai akivaizdu, kad tai nėra pačios patraukliausios pozicijos, atsižvelgiant į atsakomybes, kurios tenka tiems žmonėms, ir rizikas bei pavojus, su kuriais jie susiduria“, – akcentavo demokratų pirmininkas.
Vis dėlto, klausiamas, ar demokratų palaikymas kitų metų valstybės biudžetui priklausys nuo sprendimo dėl pareigūnų atlyginimų, V. Sinkevičius konkretaus atsakymo nepateikė. Anot jo, galutinį sprendimą priims Seimo demokratų frakcija, įvertinusi visą biudžeto projektą.
„Mes žiūrėsime į bendrą kontekstą. Puikiai suprantame savo atsakomybę prieš valstybę, o frakcijoje, aišku, bus priimtas galutinis sprendimas“, – teigė V. Sinkevičius.
„Turbūt paskutinė dedamoji yra pareigūnai, kurių klausimas tikrai pakankamai ilgai, deja, buvo ignoruojamas“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas penktadienį išreiškė nepritarimą demokratų siūlymui dalį gynybai numatytų lėšų skirti statutinių pareigūnų atlyginimams didinti. Anot ministro, kariuomenės vystymui turi būti skiriama ne mažiau kaip 5 proc. bendrojo vidaus produkto, o lėšų perskirstymas sukeltų papildomų iššūkių plėtojant kariuomenės pajėgumus.
Kaip skelbta, pirmadienį po koalicinės tarybos posėdžio V. Sinkevičius žurnalistams sakė, kad statutinių pareigūnų atlyginimų didinimas yra vienas svarbiausių demokratų prašymų kitų metų biudžetui.
Jis teigė, kad papildomų lėšų didesniam pareigūnų algų kėlimui galima būtų rasti gynybai skirtuose asignavimuose.
2027 metų valstybės biudžeto projekte dabar numatyta, kad kitąmet viešajam saugumui bus skirta 921,8 mln. eurų, pareigūnų atlyginimai būtų didinami 7,5 proc.
Anksčiau vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tvirtino, kad buvo siekiama, jog pareigūnų algos didėtų 12–15 proc., tačiau tokiai siekiui nepakanka lėšų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.