„Pirmiausia tai yra susiję su papildomu skolinimusi įtrauktu, susijusiu su energetika. Ir ypač po audros to vadinamojo audros paketo yra padidintas finansavimas vadinamajam kabeliavimui. Vyriausybė priėmė sprendimą visgi skolintis papildomą 100 mln. eurų investuoti“, – žurnalistams penktadienį Briuselyje sakė V. Sinkevičius.
„Dar (lėmė didesnį deficitą – BNS) nedidelės papildomos korekcijos biudžeto, kas lėmė didesnes išlaidas“, – pridūrė jis.
V. Sinkevičius pabrėžė, kad mokestiniai pakeitimai, susiję su akcizais, lošimų ir saldžiųjų gėrimų apmokestinimu, įsigaliotų tik metų viduryje, todėl tai neturės didelės įtakos deficito mažinimui.
„Tokios didelės įtakos fiskalinei drausmei tas, aišku, neturės ir labiau kalbame apie ateinančius (2028 – BNS) metus ir biudžeto projekte jau jūs matote, kad ten visiškai kiti skaičiai yra teikiami šalia tų mokestinių iniciatyvų“, – teigė V. Sinkevičius.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė penktadienį posėdyje pritarė patikslintam kitų metų valstybės biudžeto projektui ir teikia jį Seimui. Projektas numato, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks 3,9 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Projektas numato, kad papildomai 100 mln. eurų bus skirta Energetikos ir Susisiekimo ministerijų projektams: 70 mln. eurų – elektros kabeliams tiesti, autonominiams namų ūkių sprendimams, energetikos infrastruktūros fizinei apsaugai, pastatų ir šilumos ūkio modernizavimui, o 30 mln. eurų – geležinkelių signalizacijai ir susijusioms sistemoms.
Tam bus prašoma ES leidimo išplėsi išlygą Lietuvai ir leisti papildomai skolintis.
Kaip rašė BNS, Europos Komisijai (EK) šiemet išplėtus fiskalinę išimtį, anksčiau skirtą tik investicijoms į gynybą, ir leidus papildomai įtraukti skolinimąsi energetikos infrastruktūrai, energetikos ministras Lukas Savickas šią savaitę sakė tikintis, kad vadinamajam „audrų paketui“ 2027 ir 2028 metų valstybės biudžete bus numatyta 200 mln. eurų – tokią sumą būtų galima skolintis valstybės vardu pasinaudojant išimtimi.
Rugpjūtį EK leido išplėsti jau galiojančią išimtį į nacionalinį biudžeto deficitą neskaičiuoti gynybai išleidžiamo 1,5 proc. BVP prie jos pridedant investicijas į energetinį saugumą ir iškastinio kuro atsisakymą. Tam valstybėms leista 2027–2028 metais papildomai skolintis iki 0,6 proc. BVP, arba iki 0,3 proc. kasmet.
Finansų ministerija pabrėžia, kad projektas parengtas neatsižvelgiant nei į Valstybės kontrolės išvadą, kad biudžeto projekte planuojamos grynosios išlaidos neatitinka nei nacionalinių, nei ES fiskalinės drausmės taisyklių, nei į Europos Komisijos projekto vertinimą.
Kaip rašė BNS, šią savaitę EK paragino Lietuvą imtis priemonių, kad 2027 metų šalies biudžeto projektas atitiktų fiskalinės drausmės taisykles ir rekomendacijas dėl valdžios išlaidų augimo ribojimo. EK nuomone, kyla rizika, jog projektas iš esmės neatitiks ES Tarybos rekomendacijos dėl grynųjų išlaidų augimo.