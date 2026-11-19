„Daug dalykų yra procese, kol kas kažkokių lūkesčių apie greitus rezultatus vartotojams tikėtis turbūt neverta, juolab, kad mes esame neuždara energetinė sala, o priklausomi nuo jungčių ir nuo situacijos rinkoje“, – ketvirtadienį per Vyriausybės valandą Seime teigė kalbėjo premjeras.
„Nepriklausomo reguliuotojo VERT anonsuoti sprendimai (dėl brangsiančios elektros ir dujų – BNS), deja, nedžiuginantys“, – pridūrė jis.
Premjeras: gyventojai neturėtų turėti didelių lūkesčių dėl elektros ir dujų kainų
M. Sinkevičius teigė nematantis valstybės valdomos „Ignitis grupės“ neūkiškumo ruošiantis šaltajam metų laikui.
„Nešeimyniškumo arba neūkiškumo kol kas neįžvelgiu“, – tikino Vyriausybės vadovas.
„Aušrietis Artūras Skardžius priekaištavo, kad „Ignitis“ netinkamai ruošiasi žiemai – gyventojams ir verslui teks mokėti didesnes kainas už elektrą ir dujas.
Pasak premjero, „Ignitis grupei“ keliami ambicingi tikslai ir finansų ministro lūkesčių rašte siūloma „ieškoti sinergijos su duomenų centrais“.
Be to, anot jo, „Ignitis grupės“ veikla yra ir finansų ministro atsakomybė.
„Tikrai turbūt ta valdysena tiek stebėtojų, tiek valdybos lygmenyse yra vertinama. Ruošiamės investicijoms po įvykusios audros, audrų paketą esame priėmę, ten tiktai reikia rasti tinkamą ir optimalų finansavimą, kuris negultų vėliau į sąskaitas ir į kainodarą. Tai nepasakyčiau, kad mes ne šeimininkiškai, ne valstybiškai žiūrime į šios įmonės valdymą ar įmonės rezultatus“, – tvirtino M. Sinkevičius.
Kaip rašė BNS, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) prognozuoja, kad visuomeninės elektros kaina buitiniams vartotojams nuo sausio didės 23 proc., o pažeidžiamiems vartotojams – 27,5 proc. Tuo metu dujų tarifai turėtų didėti 38–46 proc.
Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė, kad elektra pažeidžiamiems vartotojams kitų metų sausį–birželį kainuotų 4 centais mažiau – kaip ir šiemet.
BNS rašė, kad reaguodama į kainų šuolį Lenkijos vyriausybė nusprendė įšaldyti dujų kainas. Be to, vyriausybė taip pat dirbs dėl elektros kainų reguliavimo, siekiant, kad „lenkai galėtų išgyventi vėlyvą rudenį ir žiemą be kainų šoko“.