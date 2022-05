Vilnius nusidažė mėlyna ir geltona spalvomis: surengtos eitynės karo aukoms atminti

Sekmadienio popietę Vilniaus Pilies gatvė nusidažė geltona ir mėlyna spalvomis – keli šimtai susirinkusųjų su savimi nešėsi valstybines Ukrainos vėliavas, skandavo „Slava Ukraini“, dainavo ukrainietiškas dainas.

Primindami Europai ir visam Vakarų pasauliui, kad tai, kas dabar vyksta Ukrainoje, prilygsta Antrojo pasaulinio karo įvykiams, akcijos dalyviai kartu su savimi nešėsi ir plakatus, kuriuose vaizduojami abiejų miniminų karų įvykiai.

„Šiandieną mes suprantame, kad Putinas yra ne tik hu*lo“, bet ir žudikas, kuri žudo nekaltus žmones Ukrainoje, kuris šiandien ciniškai sveikina Ukrainą Pergalės dienos proga linkėdamas jiems…. Laimės ir sveikatos turbūt? O aš palinkėčiau ponui Putinui kuo greičiau užsibaigti. Aš labai norėčiau, kad jis būtų palaidotas raudonojoje aikštėje prie Kremliaus mauzoliejaus papėdės ir jo antkapis būtų unitazo pavidale, kad turistai Maskvoje eitų“, – kalbėjo vienas iš renginio dalyvių.

REKLAMA

Vakarai Antrojo pasaulinio karo pabaigos data laiko gegužės 8-ąją. Penktadienį Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius paragino visus, kurie nori iš tiesų pagerbti žuvusiuosius, atvykti būtent šią dieną.

„Aš dar kartą noriu priminti, kad tai yra ta diena, kurią reikia švęsti. Jeigu kam norisi ateiti ir pagerbti kovojusius ar Antrojo pasaulinio karo aukas, tai yra ta diena, kur ir į Panerius ir į Antakalnio kapines galima eiti.

Gegužės 9-oji diena, kaip žinia, yra Sovietų Sąjungos propagandinė diena ir dažniausiai yra minima visiškai kitais tikslais“, – penktadienį žurnalistams kalbėjo R. Šimašius.

Per 61 valstybę įtraukusį Antrąjį pasaulinį karą žuvo apie 50–55 mln. žmonių, iš jų 30 mln. – civiliai. Per karą Lietuvoje žuvo apie 275 tūkst. žmonių, iš jų 195 tūkst. žydų per Holokaustą.

Gegužės 8-9 dienomis šalyje veikia sustiprintos pareigūnų pajėgos

„Sustiprintos pajėgos pradeda dirbti nuo gegužės 8 dienos“, – penktadienį žurnalistams sakė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Arūnas Paulauskas.

REKLAMA

REKLAMA

Jo teigimu, tarnybos yra numačiusios 21 didelės rizikos ir apie 180 vidutinės rizikos objektų, kuriuose galimi teisės pažeidimai.

„[Didelės rizikos objektai] – tai didmiesčiuose esančios paminėjimo vietos. Vilniuje – Antakalnio kapinės. Ir kiekvienas didesnis miestas, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, turi tam tikras atmintinas vietas, kurios dažnu atveju yra netgi miesto centre ir kurios yra lankomos aktyviausiai. Gegužės 9-ąją policijos pajėgos ten dirbs nuolatiniu režimu“, – patvirtino A. Paulauskas.

Policija BNS Foto

Jei į minėjimą atvyks žmonių, kurie demonstruos Georgijaus juosteles, policija fiksuos tuos asmenis ir, nusistatę jų asmenybes, skirs baudas.

„Tai policijos pajėgos tuose objektuose pasirodys periodiškai. Tai tikrai skiriame nemažai policijos pajėgų – apie 170 ekipažų dirbs visose Lietuvoje. 400 pareigūnų užtikrins, kad tiek gegužės 8-oji, tiek gegužės 9-oji praeitų sklandžiai“, – nurodė A. Paulauskas.

Jo teigimu, pareigūnai jėgą naudos tik kraštutiniais atvejais.

„Stengsimės nekonfliktuoti, nekelti konfliktų. Policija jėgą naudos tik išimtiniais atvejais <...> Dėsime visas pastangas tas situacijas išspręsti taikiai“, – teigė A. Paulauskas.

REKLAMA

REKLAMA

Jis taip pat sakė, kad yra žinių apie pavienius asmenis, „galbūt pasiryžusius ateiti su tam tikra simbolika ir ją demonstruoti“.

Gegužės 9-ąją Rusija kasmet mini pergalės Antrajame pasauliniame kare prieš nacistinę Vokietiją dieną, Vilniuje didžiausi minėjimai vyksta Antakalnio kapinėse, dažnas atvykusiųjų atributas – Georgijaus juostelės, kurias Seimas dėl karo Ukrainoje uždraudė viešai demonstruoti.

Valstybės saugumo departamento teigimu, taip pat gali atsirasti bandymų organizuotis artėjant gegužės 9-ajai, nes kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse jau dabar rengiamos demonstracijos, kurių metu reiškiama parama Rusijos karui Ukrainoje.

Be to, pastaruoju metu Lietuvos savivaldybės ėmėsi iš viešųjų erdvių šalinti paminklus, pastatytus sovietmečiu pagerbti Raudonosios armijos karius, žuvusius per Antrąjį pasaulinį karą.

Gegužės 9-ąją atvykstantys į minėjimus sulauks informacinių pranešimų apie karą Ukrainoje

(nuotr. BNS foto)

„Mes, suprasdami, kad yra žmonių visokių – tų, kurie nori netinkamą ideologiją švęsti, yra žmonių, kurie turi asmeninį santykį su žuvusiais, tikrai nedarysime jokių kliūčių močiutėms ateiti su gvazdikais į kapines, tai nebus jokių uždarinėjimų. Bet aišku, bus pateikta informacija prie kapinių apie tai, kad tai, kad vyko Antrojo pasaulinio karo metais, deja, panašūs dalykai Ukrainoje vyksta ir dabar ir gerokai blogesni“, – pridūrė Vilniaus miesto meras.

REKLAMA

REKLAMA

Mariupolis beveik sulygintas su žeme (6 nuotr.) Palydovinės nuotraukos iš Mariupolio („Maxar Technologies“ nuotr.) Palydovinės nuotraukos iš Mariupolio („Maxar Technologies“ nuotr.) Palydovinės nuotraukos iš Mariupolio („Maxar Technologies“ nuotr.) +2 Palydovinės nuotraukos iš Mariupolio („Maxar Technologies“ nuotr.) Palydovinės nuotraukos iš Mariupolio („Maxar Technologies“ nuotr.) Palydovinės nuotraukos iš Mariupolio („Maxar Technologies“ nuotr.)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Mariupolis beveik sulygintas su žeme

Jo teigimu, vis dar lieka klausimas dėl sovietų karių memorialų Antakalnio kapinėse.

„Sovietai, kaip žinia, karius ne tik palaidodavo, bet ir išnaudodavo propagandai. <…> Mūsų tikslas šiandien, kad būtų teisiškai atskirtas tas memorialas nuo antkapių. <…> Tai yra užgrobta kapinių teritorija ir pastatytas memorialas. Tai mes norime, kad būtų atskirti šie objektai, o kai bus atskirti – inicijuosiu, kad jie būtų nukelti“, – pasakojo R. Šimašius.

Gegužės 9-ąją atvykstantys į kapines paminėti sovietų pergalės prieš nacistinę Vokietiją Antrajame pasauliniame kare sulauks informacijos ir apie karą Ukrainoje, pažadėjo R. Šimašius.

„Žinau, kad yra žmonių, kurie bruzda, galvoja, kad ateis paprotestuoti prieš norinčius pagerbti sovietų karius ar norinčius pašlovinti sovietų ideologiją, bet aš labai kviečiu rimties. Ko mažiausiai reikėtų, tai kažkokių pasistumdymų ir konfliktų“, – kalbėjo jis.

Valstybės saugumo departamentas (VSD) įspėja, kad gegužės 9-ąją Lietuvoje galimos provokacijos ir smurtiniai incidentai. Kultūros ministras Simonas Kairys šią savaitę paragino gyventojus vengti provokacijų gegužės 9-ąją ir leisti prie kapinių ar kitose minėjimo vietose dirbti pareigūnams.