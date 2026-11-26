Birželio pradžioje VU studentų už Palestiną iniciatyvinė grupė išsiuntė kelių šimtų bendruomenės narių pasirašytą atvirą laišką universiteto Senatui, Tarybai ir rektoriui, kuriame prašė nutraukti bendradarbiavimą su Izraelio akademinėmis institucijomis. Tačiau, anot iniciatyvos organizatorių, atsakymo į kreipimąsi taip ir nesulaukta.
„Siekiame dialogo, kuris vestų prie socialiai atsakingesnės universiteto pozicijos. Jei atsakymo į laišką nesulaukiame, dėmesį turime atkreipti kitais metodais“, – pranešime teigė akcijos organizatoriai.
Studentai teigia, kad VU tęsia mainų programas ir mokslinius projektus su Izraelio universitetais, tarp jų – Tel Avivo universitetu, siejamu su didžiausia Izraelio ginklų pramonės įmone „Elbit Systems“, ir Ben-Gurion aukštąja mokykla, bendradarbiaujančia su ginklų įmone „Rafael Advanced Defense Systems“.
Laiške universiteto rektoriui, Senatui ir Tarybai pateikiami šeši reikalavimai. Studentai ragina pripažinti Izraelio vykdomus masinius nusikaltimus, nutraukti ryšius su Izraelio institucijomis ir priimti studijuoti prieigos prie aukštojo mokslo netekusius Palestinos studentus, kaip tai buvo padaryta priimant Ukrainos studentus nuo 2022 metų.
Protesto data pasirinkta neatsitiktinai – lapkričio 26 dieną minima Tarptautinė studentų veiksmų už Palestiną diena. Šią savaitę panašios tarptautinės mobilizacijos vyksta ir kituose Šiaurės ir Baltijos šalių universitetuose.
2025 metų rugsėjo 16 dieną Jungtinių Tautų (JT) komisija paskelbė išvadą, kad Izraelis vykdo genocidą prieš palestiniečius Gazos Ruože. JT duomenimis, nuo 2023 metų Izraelis sunaikino visus Gazos universitetus ir daugiau nei 80 proc. mokyklų.
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