Vilniuje susidūrė troleibusas ir betonvežis: įvykio vietoje stojo eismas

Po eismo įvykio sostinėje, Antakalnio gatvėje, vairuotojai nesutarė dėl kaltės.
Liudininkų teigimu, centro link pusantros valandos buvo visiškai užtvertas eismas. Šiuo metu eismas lieka apsunkintas.
Atvykę policijos pareigūnai leido patraukti transporto priemones, kurios smarkiai susirėmė šonais.
Susisiekimo paslaugos JUDU buvo pranešę, kad keitėsi viešojo transporto maršrutai.
Atvažiavus policijai vairuotojai nusprendė užpildyti deklaraciją Eismo įvykio draudimo bendrovei, policija tyrimo nepradės.
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