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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vienas automobilis ant stogo, kitas – griovyje: aiškėja kraupios kaktomušos Varėnos rajone aplinkybės

2026-09-29 13:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Rūta Vildžiūnaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 13:43
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Pirmadienio dieną Varėnos rajone kaktomuša susidūrė du automobiliai – po smūgio vienas jų apvirto ant stogo, kitas nuo kelio nuvažiavo į griovį. Kaip paaiškėjo, vieną automobilį vairavo neblaivus vyras, taip pat vienam nukentėjusiam prireikė medikų pagalbos.

Pirmadienio dieną Varėnos rajone kaktomuša susidūrė du automobiliai – po smūgio vienas jų apvirto ant stogo, kitas nuo kelio nuvažiavo į griovį. Kaip paaiškėjo, vieną automobilį vairavo neblaivus vyras, taip pat vienam nukentėjusiam prireikė medikų pagalbos.

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Avarija įvyko rugsėjo 28 d. apie 11.30 val. Varėnos rajone, Valkininkų seniūnijoje, Dargužių kaime, kelyje Vilnius–Varėna–Gardinas. Susidūrė automobiliai „KIA“ ir „VW“.

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Įvykio vietoje pabiro automobilių dalys ir daiktai, čia dirbo gausios specialiųjų tarnybų pajėgos, o eismas buvo laikinai visiškai užblokuotas.

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(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija

Po smūgio automobilis apvirto ant stogo

Policijos duomenimis, automobilį „KIA“, vairavo neblaivaus 46 metų vyras, jam nustatyta 1.94 prom. girtumo. Kitą automobilį „VW“ vairavo 74 metų vyras. Įvykio metu apgadintos abi transporto priemonės.

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Liudininkai dalijasi, kaip po kaktomušos automobilis „KIA“ apvirto ir liko gulėti ant stogo viduryje kelio, o kitas automobilis nuo kelio nuvažiavo į griovį. Aplink susidūrimo vietą matyti pabirusios automobilių dalys ir daiktai.

Į nelaimės vietą buvo iškviestos gausios specialiųjų tarnybų pajėgos. Bendrasis pagalbos centras (BPC) nurodė, kad sulaukė vieno pranešimo iš pravažiuojančio automobilio. Apie avariją pranešęs žmogus teigė, kad iš vieno automobilio rūksta dūmai ir gali būti prispaustų žmonių.

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„Pravažiuojantis automobilis pranešė, kad susidūrė du lengvieji automobiliai, kad iš vieno rūksta dūmai ir galimai yra prispaustų žmonių.

Bet atvykus ugniagesiams automobilis nedegė, nerūko dūmai, ugniagesiai atjungė akumuliatorius, o prispaustų žmonių nebuvo. Vienam žmogui prireikė medikų pagalbos“, – nurodo BPC atstovė.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnį.

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