Vilniuje Stoltenbergas pademonstravo atvirumą dėl Ukrainos: nebus ginklų, apie narystę nebus ko nė kalbėti

„Sąjungininkų dėka NATO suvažiavimo metu Vilnius bus viena saugiausių vietų Europoje tiek ore, tiek iš jūros pusės, tiek sausumoje. Tokie saugūs norime jaustis visada ir to sieksime, nes esame priešakinė NATO linija“, – sakė G. Nausėda.

Pasak Lietuvos prezidento, NATO pašonėje saugumo padėtis keičiasi, atsiranda naujų faktorių, į kuriuos reikia atsižvelgti: pirmiausia G. Nausėda paminėjo galimą „Wagner“ grupuotės persikėlimą į Baltarusiją, priminė ir tai, kad Rusija ketina dislokuoti branduolinį ginklą Baltarusijoje. „Visa tai signalizuoja būtinybę stiprinti atgrasymą ir priešakinę gynybą“, – teigė G. Nausėda.

Lietuvos valstybės vadovas neužmiršo paminėti ir Vokietijos pažado nuolatos dislokuoti mūsų šalyje Lietuvai priskirtą diviziją, kas laikoma absoliučiu laimėjimu, mat anksčiau Berlynas nenorėjo viešai išsakyti tokio pažado. Anot G. Nausėdos, tai puikus pavyzdys, atliepiantis situaciją regione.

„Turime sparčiai įgyvendinti sprendimus, priimtus Madride, dėl priešakinės gynybos ir Vilniuje patvirtinti naujus gynybos planus. Tai yra geriausia atgrasymo priemonė“, – sako G. Nausėda.

Lietuvos prezidentas taip pat sako, kad šalys narės turi susitarti dėl tolesnio Ukrainos rėmimo iki visiškos jos pergalės ir teritorijų atsiėmimo. Pasak G. Nausėdos, pažadų metas baigėsi, atėjo laikas sutarti dėl aiškaus plano, kaip tai pasiekti. „Vilnius turi būti ta vieta, iš kurios geros žinios pasieks ukrainiečių tautą“, – teigė prezidentas.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas spaudos konferencijoje sakė, kad vadovų susitikime bus priimti sprendimai, kurie sustiprins rytinio aljanso flango gynybą ir priešo atgrasymą, įskaitant trijų naujų regioninių gynybos planų patvirtinimą. „Tai siunčia žinią, kad ginsime kiekvieną Lietuvos centimetrą ir kiekvieną sąjungininkės šalies teritorijos centimetrą“, – teigė J. Stoltenbergas.

Lietuvoje vykstančiame NATO vadovų susitikime tikimasi susitarti dėl Rusijos užpultos Ukrainos santykių su NATO, dėl regioninių gynybos planų ir gynybos finansavimo.

Pasak J. Stoltenbergo, tikimasi susitarti dėl daugiametės pagalbos programos Ukrainai norint pasiekti NATO ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sąveiką, įkurti NATO ir Ukrainos tarybą politiniams ryšiams stiprinti bei dar kartą patvirtinti, jog Ukraina taps NATO nare.

Nedaug kas tikisi, kad Ukraina išgirs ką nors konkretaus, kas iš tiesų priverstų Rusiją baimintis, išskyrus, kad šalys narės tikriausiai atsisakys narystės veiksmų plano (Membership Action Plan) reikalavimo Ukrainai. Ekspertai tai vertina teigiamai, nes kai kurios šalys narystės veiksmų plano reikalavimą naudojo kaip priežastį atitolinti partnerius nuo tikros narystės, nors pirminis tikslas yra priartinti partnerius.

Kad taps NATO nare Ukraina kartu su Sakartvelu išgirdo 2008 m. Bukarešte, tačiau šis viršūnių susitikimas į istoriją įėjo kaip renginys, kur abiems šalims nuspręsta nepasiūlyti narystės veiksmų plano.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba socialiniame tinkle „Twitter“ pirmadienį patvirtino, jog NATO šalys narės sutarė, jog atsisakys narystės veiksmų plano Ukrainai, kaip būtino reikalavimo narystei bei paragino įnešti skaidrumo pakviečiant Ukrainą tapti aljanso nare.

Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine's path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member.