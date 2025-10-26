Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje – spūstys: susidūrė trys automobiliai

2025-10-26 15:04 / šaltinis: BNS
2025-10-26 15:04

Vilniuje, Ukmergės ir Mykolo Lietuvio gatvių sankryžoje, sekmadienį susidūrus trims automobiliams, susidarė eismo spūstys.

Policija. BNS Foto

Vilniuje, Ukmergės ir Mykolo Lietuvio gatvių sankryžoje, sekmadienį susidūrus trims automobiliams, susidarė eismo spūstys.

REKLAMA
0

Kaip BNS sakė Vilniaus policijos budintis pareigūnas, 13.55 val. gautas pranešimas, kad susidūrė trys transporto priemonės: du „Hyundai“ ir vienas „Volvo“ automobiliai.

Į įvykio vietą iškviesti medikai, galimai nukentėjo moteris, jai šokas.

„Laukiam, kol medikai atvyks, apžiūrės ir tada priims sprendimą (ar gabenti į ligoninę – BNS)“, – BNS sakė budintis pareigūnas.

Dėl autoįvykio susiformavo ir eismo spūstys.

„Yra šiek tiek susidaręs išvažiuojant iš miesto kamštis, bet pravažiavimas yra, tai automobiliai ten juda po truputį“, – teigė pareigūnas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų