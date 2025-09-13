Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje pasidarbavo telefoniniai sukčiai – iš moters išviliojo įspūdingą sumą

2025-09-13 09:05 / šaltinis: BNS
2025-09-13 09:05

Vilniuje telefoniniai sukčiai iš moters išviliojo 23 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

Vilniuje telefoniniai sukčiai iš moters išviliojo 23 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.

0

Anot jo, penktadienį popiet 1960 metais gimusi moteris kreipėsi į pareigūnus ir pranešė, kad rugsėjo 9-10 dienomis jai į mobiliojo ryšio telefoną paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba, prisistatė telekomunikacijos, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo minėtą pinigų sumą.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

