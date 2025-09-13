Vilniuje pasidarbavo telefoniniai sukčiai – iš moters išviliojo įspūdingą sumą

Anot jo, penktadienį popiet 1960 metais gimusi moteris kreipėsi į pareigūnus ir pranešė, kad rugsėjo 9-10 dienomis jai į mobiliojo ryšio telefoną paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba, prisistatė telekomunikacijos, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo minėtą pinigų sumą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
