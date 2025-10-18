Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje – paramos bėgimas „In Memoriam“

2025-10-18 09:43 / šaltinis: BNS
2025-10-18 09:43

Siekiant pagerbti mirusius Lietuvos karius, šeštadienį sostinės Vingio parke vyks 11-asis pagarbos ir paramos bėgimas „In Memoriam“.

Asoc. (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Siekiant pagerbti mirusius Lietuvos karius, šeštadienį sostinės Vingio parke vyks 11-asis pagarbos ir paramos bėgimas „In Memoriam“.

REKLAMA
0

„In Memoriam“ renginio metu Vilniaus gyventojai ir svečiai galės bėgti, eiti ar riedėti iki keturių kilometrų distanciją.

Kariai su visais norinčiais bėgimo dalyviais, pasirinkusiais 10 km distanciją, varžysis dėl atviro Lietuvos kariuomenės čempionato apdovanojimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmą kartą šis bėgimas buvo surengtas 2015 metų rudenį, kai maratono metu mirė majoras Vytautas Burokas. Taip Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos narėms kilo mintis atminimo renginiu pagerbti visus per metus įvairiomis aplinkybėmis mirusius karius bei taip paremti jų šeimas.

REKLAMA
REKLAMA

Šiais metais kvietimu remti pagarbos ir paramos bėgimą „In Memoriam“ bei žingsnių iššūkiu prisidėjo tvaraus judumo platforma ir mobilioji programėlė „Walk15“.  

Nuo rugsėjo pabaigos iki spalio vidurio vykstantis žingsnių iššūkis siekia surinkti 600 mln. žingsnių už šiais metais mirusius Lietuvos karius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų