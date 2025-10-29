Vilniuje į mokyklinį autobusiuką atsitrenkė motoroleris: vairuotojas išvežtas į ligoninę

Pranešimas apie įvykį Salininkų gatvėje gautas apie 17 val.
Pirminiais duomenimis, motoroleris atsitrenkė į autobusiuko galą, kuomet šis stabtelėjo gatvėje apsisukti.
Motorolerio vairuotojui prireikė medikų pagalbos. Vyras išvežtas į ligoninę.
Pirminiais duomenimis motorolerio vairuotojo sužalojimai nėra sunkūs, vyras buvo sąmoningas.
Autobusiuku važiavę žmonės nenukentėjo. Kol kas nėra žinoma, ar autobusiuku važiavo vaikai.
Įvykio aplinkybes tirs policija.
