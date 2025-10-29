Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje į mokyklinį autobusiuką atsitrenkė motoroleris: vairuotojas išvežtas į ligoninę

2025-10-29 18:40 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-29 18:40

Trečiadienio vakarą Vilniuje motoroleris atsitrenkė į mokyklinį autobusiuką. Motorolerio vairuotojas išvežtas į ligoninę.

Motorolerio avariją Salininkų gatvėje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
6

Trečiadienio vakarą Vilniuje motoroleris atsitrenkė į mokyklinį autobusiuką. Motorolerio vairuotojas išvežtas į ligoninę.

1

Motorolerio avariją Salininkų gatvėje
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Motorolerio avariją Salininkų gatvėje

Pranešimas apie įvykį Salininkų gatvėje gautas apie 17 val.

Pirminiais duomenimis, motoroleris atsitrenkė į autobusiuko galą, kuomet šis stabtelėjo gatvėje apsisukti.

Motorolerio vairuotojui prireikė medikų pagalbos. Vyras išvežtas į ligoninę.

Pirminiais duomenimis motorolerio vairuotojo sužalojimai nėra sunkūs, vyras buvo sąmoningas.

Autobusiuku važiavę žmonės nenukentėjo. Kol kas nėra žinoma, ar autobusiuku važiavo vaikai.

Įvykio aplinkybes tirs policija.

 

