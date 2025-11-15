Vilniuje dešimtys socialinių darbuotojų kraustosi į vieną pastatą, bet žmonės pyksta: „Blogai, tik tiek galiu pasakyti, nes toli“

Socialinių paslaugų centras aiškina, kad naujos patalpos bus patogesnės ir klientams, ir ten dirbsiantiems.
Potamsėje Vilniaus daugiabučio laiptinėje Pilaitėje iš pirmo žvilgsnio neįtartum, kad palypėjęs į antrą aukštą rasi butą, kuriame tarsi namuose šeimininkauja socialiniai darbuotojai. Trijų kambarių bute įsikūręs Socialinių paslaugų centro padalinys, kurio žmonėms dar reikia paieškoti.
„Kartais pasimeta, neranda, nes tikisi kažkokių tokių oficialesnių patalpų, o čia, kaip butas“, – pasakojo socialinė darbuotoja Rita.
Nedideliame kambarėlyje – 4 darbo vietos.
„Kai mūsų darbuotojų susirenka daugiau, norėtųsi šiek tiek privatumo, nes būna ir posėdžiai, ir paslaugų gavėjai ateina pasikalbėti – norėtųsi atskirų erdvių“, – neslėpė darbuotoja.
Aukštu žemiau, be jokios iškabos ant durų dirba Socialinių paslaugų centro psichologė. Kabineto, kuriame žmonės psichologui turi atverti savo didžiausius skaudulius, sienos prašosi remonto ir kiek didesnio jaukumo.
„Ateina, pasižiūri, sako: „įdomiai“. Bet kažkaip dirbame, esame pripratę“, – tikino psichologė Rugilė Žaliauskaitė.
Darbuotojų svajonė dirbti jaukesnėse patalpose gruodį, vėliausiai sausį, turėtų išsipildyti. Apie 50 socialinių darbuotojų persikels į biurų pastatą prie Litexpo.
„Iš Pilaitės, Grigiškių, Panerių, Pašilaičių, Lazdynų mikrorajono“, – vardijo Socialinių paslaugų centro direktorė Skaistė Jusienė.
„Į naujas patalpas tai tikrai nekantraujame ir laukiame, nes pakankamai kuklios šitos mūsų patalpos. Manau, kad darbo aplinka turi labai didelę įtaką darbuotojo pasitenkinimui ir gerovei, ir apskritai įvaizdžiui“, – sakė psichologė.
Kai kurie žmonės piktinasi socialinių darbuotojų kraustymųsi
Vis dėlto ne visi gyventojai džiaugiasi būsimomis socialinių darbuotojų kraustynėmis. Vilnietis Ričardas Bubickas nerimauja, kaip teks žmonėms iš miegamųjų rajonų važinėti pas socialinius darbuotojus prie Litexpo.
„Viskas naikinama, kur buvo žmogui patogu prieiti bet kada, bet kokiu oru, ar žiemą, vis tiek čia yra patogiau, kai yra šalia namų“, – piktinosi jis.
Pas socialinius darbuotojus įsikūrusius Justiniškių seniūnijoje su vežimėliu neužvažiuosi. Tačiau šiame rajone gyvenantis 77-erių Romualdas nenori, kad darbuotojai išsikeltų į kitą miesto rajoną.
„Pagrinde seni gyventojai, jau mes pasenę, važinėti kažkur iš savo rajono į kitą, tikrai apsunkins tą padėtį“, – atviravo jis.
„Man atrodo, kuo arčiau, tai tuo geriau“, – sakė moteris.
„Blogai, tik tiek galiu pasakyti, nes toli“, – piktinosi pašnekovė.
Atvažiavus viešuoju transportu, iki pastato reikėtų eiti per požeminę perėją. Pažiūrėkime, kiek užtruks laiko nueiti. Pora minučių viena kelio puse, požemine perėja. Eidama greitu žingsniu, TV3 žurnalistė užtruko beveik 5 minutes.
Beveik 0,5 kilometro sunkiau vaikštančiam senoliui įveikti užtruks gerokai ilgiau. Centro vadovė sako, kad didelei daliai klientų čia net nereikės eiti – 70 proc. paslaugų žmonės gauna telefonu ar internetu. R. Bubickas sako, internetinės paslaugos ne visiems.
„Dabar atvyksta ta pati senutė, kuri net savo telefono numerio nežino, ir socialinė darbuotoja skambina iš jos telefono sau, kad jai išsiųstų žinutę, nes neskaito“, – pasakojo jis.
Parodė, kokios bus naujos patalpos
Naujos patalpos, anot vadovės, bus patogesnės, pritaikytos neįgaliesiems.
„Dalis darbuotojų bus po vienu stogu. Taip pat ir komunikacija, tikimės, bus geresnė“, – sakė Socialinių paslaugų centro direktorė S. Jusienė.
R. Bubickas nerimauja, kad kabinete sėdint kelioms darbuotojams savo bėdas teks dėstyti prie kitų klientų.
„Aš ten kalbu apie savo pampersus, kitas kalba tą ir visi viską girdime. Kur tas konfidencialumas?“ – piktinosi jis.
Centro direktorė tikina, kad kabinetai privačiam pokalbiui su žmonėmis bus. Tačiau, pasirodo, kai kurie darbuotojai kraustynių nenori, tik viešai kalbėti apie tai nedrįsta.
„Jie bijo, aišku, bijo, aš jiems siūliau į kamerą, kad pasakytų. Darbuotojai bijo ir vienų seniūnijų, ir kitų“, – sakė vilnietis R. Bubickas.
Už 500 kvadratinių metrų patalpų nuomą centras per mėnesį mokės apie 5 tūkst. eurų. Tai esą mažiau nei atsieina išlaikyti ir remontuoti dabartines patalpas.
