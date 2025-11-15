 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje dešimtys socialinių darbuotojų kraustosi į vieną pastatą, bet žmonės pyksta: „Blogai, tik tiek galiu pasakyti, nes toli“

2025-11-15 08:15 / šaltinis: TV3 Žinios / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 Žinios aut.
2025-11-15 08:15

Paslaugos arčiau žmogaus – šis principas Vilniaus valdininkams, panašu, nė motais. Bent jau taip sako dalis vilniečių, išgirdę, kad 50 socialinių darbuotojų bus iškeldinti iš seniūnijų į vieną biurų pastatą prie Litexpo. Žmonės piktinasi, kad turės kaži kur važiuoti, užuot socialinių darbuotojų paslaugas gavę kaip dabar – netoli namų.

Paslaugos arčiau žmogaus – šis principas Vilniaus valdininkams, panašu, nė motais. Bent jau taip sako dalis vilniečių, išgirdę, kad 50 socialinių darbuotojų bus iškeldinti iš seniūnijų į vieną biurų pastatą prie Litexpo. Žmonės piktinasi, kad turės kaži kur važiuoti, užuot socialinių darbuotojų paslaugas gavę kaip dabar – netoli namų.

0

Socialinių paslaugų centras aiškina, kad naujos patalpos bus patogesnės ir klientams, ir ten dirbsiantiems.

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Potamsėje Vilniaus daugiabučio laiptinėje Pilaitėje iš pirmo žvilgsnio neįtartum, kad palypėjęs į antrą aukštą rasi butą, kuriame tarsi namuose šeimininkauja socialiniai darbuotojai. Trijų kambarių bute įsikūręs Socialinių paslaugų centro padalinys, kurio žmonėms dar reikia paieškoti.

„Kartais pasimeta, neranda, nes tikisi kažkokių tokių oficialesnių patalpų, o čia, kaip butas“, – pasakojo socialinė darbuotoja Rita.

Nedideliame kambarėlyje – 4 darbo vietos.

„Kai mūsų darbuotojų susirenka daugiau, norėtųsi šiek tiek privatumo, nes būna ir posėdžiai, ir paslaugų gavėjai ateina pasikalbėti – norėtųsi atskirų erdvių“, – neslėpė darbuotoja.

Aukštu žemiau, be jokios iškabos ant durų dirba Socialinių paslaugų centro psichologė. Kabineto, kuriame žmonės psichologui turi atverti savo didžiausius skaudulius, sienos prašosi remonto ir kiek didesnio jaukumo.

„Ateina, pasižiūri, sako: „įdomiai“. Bet kažkaip dirbame, esame pripratę“, – tikino psichologė Rugilė Žaliauskaitė.

Darbuotojų svajonė dirbti jaukesnėse patalpose gruodį, vėliausiai sausį, turėtų išsipildyti. Apie 50 socialinių darbuotojų persikels į biurų pastatą prie Litexpo.

„Iš Pilaitės, Grigiškių, Panerių, Pašilaičių, Lazdynų mikrorajono“, – vardijo Socialinių paslaugų centro direktorė Skaistė Jusienė.

„Į naujas patalpas tai tikrai nekantraujame ir laukiame, nes pakankamai kuklios šitos mūsų patalpos. Manau, kad darbo aplinka turi labai didelę įtaką darbuotojo pasitenkinimui ir gerovei, ir apskritai įvaizdžiui“, – sakė psichologė.

Kai kurie žmonės piktinasi socialinių darbuotojų kraustymųsi

Vis dėlto ne visi gyventojai džiaugiasi būsimomis socialinių darbuotojų kraustynėmis. Vilnietis Ričardas Bubickas nerimauja, kaip teks žmonėms iš miegamųjų rajonų važinėti pas socialinius darbuotojus prie Litexpo.

„Viskas naikinama, kur buvo žmogui patogu prieiti bet kada, bet kokiu oru, ar žiemą, vis tiek čia yra patogiau, kai yra šalia namų“, – piktinosi jis.

Pas socialinius darbuotojus įsikūrusius Justiniškių seniūnijoje su vežimėliu neužvažiuosi. Tačiau šiame rajone gyvenantis 77-erių Romualdas nenori, kad darbuotojai išsikeltų į kitą miesto rajoną.

„Pagrinde seni gyventojai, jau mes pasenę, važinėti kažkur iš savo rajono į kitą, tikrai apsunkins tą padėtį“, – atviravo jis.

„Man atrodo, kuo arčiau, tai tuo geriau“, – sakė moteris.

„Blogai, tik tiek galiu pasakyti, nes toli“, – piktinosi pašnekovė.

Atvažiavus viešuoju transportu, iki pastato reikėtų eiti per požeminę perėją. Pažiūrėkime, kiek užtruks laiko nueiti. Pora minučių viena kelio puse, požemine perėja. Eidama greitu žingsniu, TV3 žurnalistė užtruko beveik 5 minutes. 

Beveik 0,5 kilometro sunkiau vaikštančiam senoliui įveikti užtruks gerokai ilgiau. Centro vadovė sako, kad didelei daliai klientų čia net nereikės eiti – 70 proc. paslaugų žmonės gauna telefonu ar internetu. R. Bubickas sako, internetinės paslaugos ne visiems.

„Dabar atvyksta ta pati senutė, kuri net savo telefono numerio nežino, ir socialinė darbuotoja skambina iš jos telefono sau, kad jai išsiųstų žinutę, nes neskaito“, – pasakojo jis.

Parodė, kokios bus naujos patalpos

Naujos patalpos, anot vadovės, bus patogesnės, pritaikytos neįgaliesiems.

„Dalis darbuotojų bus po vienu stogu. Taip pat ir komunikacija, tikimės, bus geresnė“, – sakė Socialinių paslaugų centro direktorė S. Jusienė.

R. Bubickas nerimauja, kad kabinete sėdint kelioms darbuotojams savo bėdas teks dėstyti prie kitų klientų.

„Aš ten kalbu apie savo pampersus, kitas kalba tą ir visi viską girdime. Kur tas konfidencialumas?“ – piktinosi jis.

Centro direktorė tikina, kad kabinetai privačiam pokalbiui su žmonėmis bus. Tačiau, pasirodo, kai kurie darbuotojai kraustynių nenori, tik viešai kalbėti apie tai nedrįsta.

„Jie bijo, aišku, bijo, aš jiems siūliau į kamerą, kad pasakytų. Darbuotojai bijo ir vienų seniūnijų, ir kitų“, – sakė vilnietis R. Bubickas.

Už 500 kvadratinių metrų patalpų nuomą centras per mėnesį mokės apie 5 tūkst. eurų. Tai esą mažiau nei atsieina išlaikyti ir remontuoti dabartines patalpas.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:

