  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Litexpo“ vadovas – už naujo konferencijų centro statybas: mažintų sezoniškumo įtaką turizmui

2025-10-13 16:53 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 16:53

Vilniuje planuojant statyti naują konferencijoms skirtą objektą, parodų ir kongresų centro „Litexpo" vadovas Vaičekauskas tikina, jog miestui išties trūksta didesnės erdvės, kuri padėtų mažinti sezoniškumo įtaką konferencijų turizmui. 

Vilniuje planuojant statyti naują konferencijoms skirtą objektą, parodų ir kongresų centro „Litexpo“ vadovas Vaičekauskas tikina, jog miestui išties trūksta didesnės erdvės, kuri padėtų mažinti sezoniškumo įtaką konferencijų turizmui. 

0

„Vilniui taip pat reikia ir galbūt naujo traukos objekto, kuris pritrauktų, papildomai, naujai įkvėptų verslo turizmo bendruomenę ir didesnis, išplėstas konferencijų centras, manau, kad yra reikalingas miestui. Ypatingai, vertinant, kad mes visada turime turizmo sezoniškumo problemą ir tai turbūt stipriai padėtų spręsti tą klausimą“, – „Verslo žinių“ tinklalaidėje teigė V. Vaičekauskas.

Šių metų birželį Vilniaus miesto savivaldybė nusprendė pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Seimo kanceliarija – pagal ją šalia parlamento esanti automobilių stovėjimo aikštelė būtų perleista sostinei, o šioje teritorijoje būtų įkurta daugiafunkcė miesto erdvė su tarptautinio lygio konferencijų centru.

Liepą Vyriausybė pranešė, jog Vilniaus kongresų centras bus įkurtas Sostinės koncertų ir sporto rūmuose, tačiau, kaip teigė Vilniaus meras V. Benkunskas, šis sprendimas nebuvo suderintas su savivaldybe. 

„Litexpo“ vadovo teigimu, nors naujam konferencijų centrui tiktų abi vietos, šis klausimas turėtų būti išspręstas derybų metu.

„Man abi teritorijos yra puikios – viena turi fantastinę vietą su vaizdu į Gedimino kalną. Kita yra šalia upės, labai logistiškai, infrastruktūriškai tinkamoje galbūt vietoje šalia Seimo rūmų“, – sakė jis.

„Aš manau, kad čia turbūt reikalingas toks strateginis mąstymas pačios savivaldybės, miesto, šiuo klausimu, kad būtų sudėtos kryptys ir vienai, ir kitai erdvei. (...) Čia turbūt tos visos studijos, kurias daro tiek miestas, tiek Vyriausybė, tiek Turto bankas. Manau, kad reikia vieną kartą atsisėsti, susėsti ir nuspręsti“, – pridūrė V. Vaičekauskas. 

Kaip skelbta, šalia Seimo esančiame sklype pastatytas naujasis konferencijų centras turėtų gerą susisiekimą su pagrindinėmis miesto gatvėmis, viešuoju transportu, iki oro uosto būtų tik 7 km, šalia naujo centro – svarbios valstybinės institucijos ir viešbučiai.

Šioje teritorijoje taip pat planuojama Seime dirbantiems bei institucijoms svečiams įrengti požeminę 260 parkavimo vietų aikštelę, kuria jie galėtų naudotis nemokamai.

