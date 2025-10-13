Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Litexpo“ vadovas: 2027 metais Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai, Vilniaus knygų mugė vyks rugsėjį

2025-10-13 10:14
 Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ vadovas Vilius Vaičekauskas sako, kad Lietuvai 2027 metais pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai, Vilniaus knygų mugė bus nukelta į rudenį. 

Knygų mugė (nuotr. Justinas Auškelis)

0

„Šiuo metu mes esame pasitvirtinę su visu organizaciniu mugės komitetu, kad mes Knygų mugę 2027 metais išsaugome – perkeliame ir kviečiame visus atvykti rugsėjo viduryje. Norime palikti Knygų mugę kaip vieną iš pagrindinių mūsų renginių“, – „Verslo žinių“ tinklalaidei teigė jis. 

V. Vaičekausko teigimu, planuojama, jog kiti renginiai, turėję vykti tų metų pirmąjį pusmetį, kaip remonto ir statybos paroda „Resta“, bus atšaukti ir 2027 metais nevyks. 

Anot jo, didžioji dalis renginių, skirtų Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, vyks centre „Litexpo“. 

„Tikslas yra šiek tiek sutaupyti biudžeto lėšas, nes kuo tu daugiau tų vietų įrenginėji, tuo natūralu, ta kaina yra didesnė. Tai pasirinkta strategija, kad tą pusmetį ne tik pagrindiniai renginiai, bet ir dar labai daug renginių, kuriuos darys ministerijos, vyks „Litexpo“ – kad jiems būtų suteiktos erdvės ir patalpos renginiams organizuoti“, – sakė V. Vaičekauskas. 

1999 metais „Litexpo“ rūmuose buvo suorganizuota Baltijos knygų mugė, kiekvienais metais keliavusi per Baltijos šalių sostines. Organizatorių teigimu, sostinėje ji sulaukė itin didelio skaitytojų susidomėjimo, todėl nuo 2000 metų pradėta organizuoti atskira Vilniaus knygų mugė.

