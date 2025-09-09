Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje – BMW gaudynės

2025-09-09 19:30 / šaltinis: TV3
2025-09-09 19:30

Antradienį Vilniuje, Mindaugo gatvėje, buvo sulaikytas nuo pareigūnų sprukęs jaunas vyras, įtariamas degalų vagyste.

BMW gaudynės Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
5

Per miestą nuo pareigūnų skuodė baltu BMW, o po pusvalandį trukusių gaudynių policijai pavyko jį sustabdyti. 

BMW gaudynės Vilniuje
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. BMW gaudynės Vilniuje

Sulaikymo metu paaiškėjo, kad vyras neturi teisės vairuoti, be to, ant automobilio buvo uždėti kito transporto priemonės numeriai.

Anksčiau buvo pranešta, kad prie vairo – nepilnametis, bet įvykį vėliau patikslino policija.

Pirminiais duomenimis, vyras blaivus.

Įvykio vietoje dirba gausios policijos pajėgos, o tyrėjai aiškinasi visas įvykio aplinkybes.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

