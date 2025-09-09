Vilniuje – BMW gaudynės

Per miestą nuo pareigūnų skuodė baltu BMW, o po pusvalandį trukusių gaudynių policijai pavyko jį sustabdyti.
Sulaikymo metu paaiškėjo, kad vyras neturi teisės vairuoti, be to, ant automobilio buvo uždėti kito transporto priemonės numeriai.
Anksčiau buvo pranešta, kad prie vairo – nepilnametis, bet įvykį vėliau patikslino policija.
Pirminiais duomenimis, vyras blaivus.
Įvykio vietoje dirba gausios policijos pajėgos, o tyrėjai aiškinasi visas įvykio aplinkybes.
