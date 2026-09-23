Vilniuje ant traukinio bėgių žuvo paauglė: policija skelbia daugiau detalių

Suvestinėje nurodoma, kad tragedija įvyko antradienį, rugsėjo 22 d., apie 11:00, Vilniuje, tarpstotėje Vilnius-Naujoji Vilnia 7-ame km.
Žuvo paauglė
Keleivinis traukinys, valdomas mašinisto (gimusio 1989 m.), kliudė ir mirtinai sužalojo ant bėgių gulėjusią nepilnametę (gimusią 2011 m.).
Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja BNS trečiadienį sakė, kad apie įvykį pranešė geležinkelio dispečeris.
„Atvykus į vietą, buvo nustatyta, kad traukinys susidūrė su jauna mergina, kuri įvykio vietoje žuvo. Atvykusi greitoji medicinos pagalba konstatavo mirtį“, – nurodė policijos atstovė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
„Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, įvykio kvalifikacija gali būti koreguojama, bet kol kas bus pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti“, – sako J. Samorokovskaja.
„Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) atstovė Sandra Trinkūnaitė-Rimkienė BNS nurodė, kad nepilnametę kliudė keleivinis „LTG Link“ traukinys, jis tuo metu keleivių nevežė.
„Buvo keleivinis mūsų traukinys, bet jis važiavo be keleivių, nes tuo metu grįžo į depą, ir įvyko nelaimė. (...) Iš įmonės yra siūloma pagalba mašinistams, kurie tokiose situacijose atsiduria“, – sakė LTG grupės atstovė.
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