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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje ant traukinio bėgių žuvo paauglė: policija skelbia daugiau detalių

2026-09-23 08:17 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-09-23 08:17
Pridėkite kaip šaltinį Google

Policija įvykių suvestinėse skelbia daugiau informacijos apie traukinio Vilniuje kliudytą nepilnametę.

Vilniaus pakraštyje traukinys pražudė paauglę: aiškėja tragedijos detalės (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (15)

Policija įvykių suvestinėse skelbia daugiau informacijos apie traukinio Vilniuje kliudytą nepilnametę.

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Suvestinėje nurodoma, kad tragedija įvyko antradienį, rugsėjo 22 d., apie 11:00, Vilniuje, tarpstotėje Vilnius-Naujoji Vilnia 7-ame km.

(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus pakraštyje traukinys pražudė paauglę: aiškėja tragedijos detalės

Žuvo paauglė

Keleivinis traukinys, valdomas mašinisto (gimusio 1989 m.), kliudė ir mirtinai sužalojo ant bėgių gulėjusią nepilnametę (gimusią 2011 m.).

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Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja BNS trečiadienį sakė, kad apie įvykį pranešė geležinkelio dispečeris.

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„Atvykus į vietą, buvo nustatyta, kad traukinys susidūrė su jauna mergina, kuri įvykio vietoje žuvo. Atvykusi greitoji medicinos pagalba konstatavo mirtį“, – nurodė policijos atstovė.

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Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

„Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, įvykio kvalifikacija gali būti koreguojama, bet kol kas bus pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti“, – sako J. Samorokovskaja.

Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) atstovė Sandra Trinkūnaitė-Rimkienė BNS nurodė, kad nepilnametę kliudė keleivinis „LTG Link“ traukinys, jis tuo metu keleivių nevežė.

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„Buvo keleivinis mūsų traukinys, bet jis važiavo be keleivių, nes tuo metu grįžo į depą, ir įvyko nelaimė. (...) Iš įmonės yra siūloma pagalba mašinistams, kurie tokiose situacijose atsiduria“, – sakė LTG grupės atstovė.

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ralistas
ralistas
2026-09-23 10:11
as nesuprantu, kaip gali traukinys kliudyti zmogu? man niekaip nedaieina si formuluote.. as suprantu, kad bmw gali kliudyti ir visa stotele pilna zmniu, bet traukinys.. po juo galima tik paciam palysti, ar as kazko nezinau?ir dar minimas masinistas.. jis gal koks ralistas, nuleke nuo begiu ir nukale?
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Aha
Aha
2026-09-23 09:59
Reikia uždrausti traukinius, nes jie pažeidžia šių laikų vaikučių teises į nepavojingą gulėjimą ant bėgių.
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Oh
Oh
2026-09-23 11:24
Traukiniai pėsčiųjų takais ir šaligatviais nevažinėja, jei traukinys kliudė žmogų, tai tik nukentėjusiojo atsakomybė, kad nesilaiko saugaus atstumo ar tyčia lenda ant bėgių (nebent kažkas prievarta nustūmė). Labiausiai gaila mašinistų, kurie paskui turi teisinintis, kodėl kliudė žmogų, o ne sustojo ir palaukė, kol paauglė pagulės, atsikels ir nueis.
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