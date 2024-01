Dėl išžaginimo, tyčinio nužudymo ir palaikų išniekinimo teisiamųjų suole atsidūrė tuomet vos 24 metų Ruslanas M. Dar 2 jo pažįstami buvo teisiami dėl palaikų išniekinimo, mat žudikui padėjo padegant nužudytą moterį.

Dar 2012 m. Vilniau apygardos teismas Ruslaną M. pripažino kaltu dėl šiurpių nusikaltimų ir nuteisė jį 15 metų laisvės atėmimo bausme. Nors į laisvę vyras turėtų išeiti tik 2026-ųjų pavasarį, tačiau jis jau dabar siekia lygtinio paleidimo ir tvirtina, kad šiandien jau pasikeitė.

Maža to, nagrinėjant šį prašymą teisme paaiškėjo, kad žudikas jau ir taip gyvena palengvintomis sąlygomis. Jis net 2 dienas per savaitę turi galimybę grįžti namo. Tačiau teismas nusprendė, kad visiškai atverti vartus į laisvę – dar per anksti.

REKLAMA

REKLAMA

Atmetė prašymą

Bylos duomenimis, Ruslanas M. nuteistas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 28 d. nuosprendžiu 15 metų laisvės atėmimo bausme.

REKLAMA

Laisvės atėmimo bausmės pradžia – 2011 m. gegužės 16 d., bausmės pabaiga – 2026 m. gegužės 16 d.

Komisija pateikė Marijampolės apylinkės teismui prašymą taikyti nuteistajam Ruslanui M. lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos, neatlikus 2 metų 6 mėnesių 27 dienų.

Komisija nurodė, kad nuteistojo elgesys bausmės atlikimo metu yra geras, bausmę atlieka lengvosios grupės sąlygomis, nusikalstamo elgesio rizika vidutinė žemėjanti, drausminės nuobaudos negaliojančios, šiuo metu mokosi, dirba, vykdo individualiame plane numatytas socialinės reabilitacijos priemones.

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat jis dengia įsiskolinimus, daug kartų skatintas, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jis laikysis įstatymų ir nenusikals, už padarytą nusikalstamą veiką patyrė pakankamos trukmės laisvės atėmimo bausme taikomus suvaržymus, todėl yra tikslinga nuteistąjį toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, bet prižiūrimą.

Tačiau Marijampolės apylinkės teismas atsisakė tvirtinti šį prašymą. Anot teismo, komisijos nutarime nurodytų teigiamai nuteistąjį charakterizuojančių aplinkybių nepakanka daryti išvadą, kad nuteistasis jau gali būti taisomas neizoliuotas nuo visuomenės.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pateikė apeliaciją

Nuteistasis Ruslanas M. Kauno apygardos teismui pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė pakeisti Marijampolės apylinkės teismo sprendimą.

Nuteistojo nuomone, Marijampolės apylinkės teismas visiškai neatsižvelgė į tai, kad bausmės metu jis visiškai pakeitė savo elgesį, vietoje nuobaudų gavo paskatinimus, rėžimo sušvelninimus ir kt.

Nuteistojo teigimu, jam paskirta bausmė pasiekė rezultatą, be to, yra surinkti duomenys, kokius darbus, atlikdamas bausmę, nudirbo nuteistasis tam, kad pasitaisyti ir grįžti į visuomenę.

REKLAMA

Skunde nurodoma, kad jau šiai dienai nuteistasis yra visuomenės dalis, nes dirba už pataisos namų ribų, mokosi, dalyvauja įvairiose socialinėse veiklose, nesusijusiose su pataisos namais, kiekvieną savaitę dviem dienoms grįžta namo, laikosi vairuotojo teises, t. y. visomis pastangomis stengiasi įsitvirtinti visuomenėje.

Nuteistasis sutinka, kad jam yra nustatyti aštuoni, neigiamai jį charakterizuojantys, kriminogeniniai veiksniai, bet dalis jų yra nekintami, todėl nuteistojo nuomone, jam yra keliami reikalavimai, kurių jis negali įgyvendinti.

REKLAMA

Skunde nurodoma, kad ta pati teisėja trečią kartą sprendžia nuteistojo lygtinio paleidimo klausimą ir skundžiamame sprendime remiasi savo pačios anksčiau priimtu sprendimu, tuo akivaizdžiai rodydama nusiteikimą prieš nuteistąjį. Nuteistojo nuomone, skundžiama nutartis jo atžvilgiu nėra teisinga, nes joje nėra pagrįstų argumentų, taip pat nenurodyta, kaip nuteistasis galėtų pašalinti nustatytus trūkumus, kad jo atžvilgiu būtų taikomas lygtinis paleidimas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vis dėlto, ir apygardos teismas nesuteikė žudikui malonės bei atsisakė taikyti lygtinį paleidimą. Todėl Ruslanas M. dar kurį laiką turės praleisti už grotų.

Anot teismo, abejonių teigiamais nuteistojo asmenybės pokyčiais, kurie beje akcentuojami ir nuteistojo skunde, teismui nekyla, tačiau apeliacinės instancijos teismo nuomone, teigiamai nuteistąjį charakterizuojančių aplinkybių visuma nėra pakanka daryti išvadai, kad Ruslanas M. gali būti taisomas neizoliuotas nuo visuomenės.

REKLAMA

O paties nuteistojo nuomonė ir noras būti lygtinai paleistam iš laisvės atėmimo vietų įstaigos neįpareigoja teismo priimti jam palankų sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad įvardyti faktai rodo Ruslano M. elgesio pokyčius teigiama linkme, tačiau pažymi, kad tinkamas nuteistojo elgesys bausmės atlikimo metu nėra vienintelis vertintinas kriterijus.

Tinkamai elgtis, laikytis nustatytų draudimų ir taisyklių yra kiekvieno laisvės atėmimo bausmę atliekančio nuteistojo pareiga. Jei nuteistasis nesilaikytų vidaus tvarkos taisyklių, būtų perkeltas bausmę atlikti į paprastąją ar net drausmės grupę, netektų turimų lengvatų ir panašiai, todėl tinkamas elgesys bausmės atlikimo metu yra naudingas pačiam nuteistajam, nes suteikia galimybė laisvės atėmimo bausmę atlikti švelnesnėmis kalinimo sąlygomis.