Vilniuje – 2 smurto prieš nepilnamečius atvejai

Pirmuoju atveju penktadienį, apie 10.35 val., 1984 m. gimęs vyras namuose, konflikto metu, smurtavo prieš 2011 m. gimusį paauglį, taip sukeldamas jam fizinį skausmą.
Antrajame pranešime buvo nurodoma, kad apie 22.22 val. 1986 m. gimęs vyras smurtavo prieš 2013 m. gimusį nepilnametį, tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
