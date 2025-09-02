Vilnietis į namus atėjusiam sukčiui atidavė 2 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo 69 metų vyro pranešimą.
Vilnietis pranešė, kad penktadienį, apie 17 val. 6 min., Vilniuje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstamas asmuo.
Prisistatęs telekomunikacijų įmonės darbuotoju, jis apgaule išviliojo 2 000 eurų.
Pinigus senjoras atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!