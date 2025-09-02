Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilnietis į namus atėjusiam sukčiui atidavė 2 tūkst. eurų

2025-09-02 08:42 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 08:42

Vilniuje senjoras į namus atėjusiam sukčiui atidavė 2 tūkst. eurų.

Grynieji pinigai. Karolinos Gudžiūnienės (ELTA) nuotr.

Vilniuje senjoras į namus atėjusiam sukčiui atidavė 2 tūkst. eurų.

4

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo 69 metų vyro pranešimą.

Vilnietis pranešė, kad penktadienį, apie 17 val. 6 min., Vilniuje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstamas asmuo.

Prisistatęs telekomunikacijų įmonės darbuotoju, jis apgaule išviliojo 2 000 eurų.

Pinigus senjoras atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

Jonas
Jonas
2025-09-02 08:52
Jau atsibodo antrastes apie durnius
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
