Vilniaus oro uoste atnaujinamas darbas

„Oro navigacija“ nurodė, jog veikla atnaujinta 21.50 valandą.
Tai reiškia, kad sostinės oro uostas buvo uždarytas kiek daugiau nei valandą.
BNS rašė, kad orlaivių eismas sustabdytas 20.45 val., oro erdvės ribojimus iš pradžių planuota taikyti beveik iki vidurnakčio.
Vilniaus oro uostas nurodė, jog pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl „oro erdvės ribojimų lėmė balionas (-ai), skrendantis (-ys) sostinės oro uosto kryptimi“.
Maždaug 21.40 val. Vilniaus oro uosto atstovė Gabrielė Jakučionė BNS nurodė, jog dėl ribojimų paveikti keturi skrydžiai.
Pastarąjį kartą apie 30 minučių sostinės oro uostas buvo uždarytas trečiadienio rytą, tiesa, tuomet tai padaryta pastebėjus droną.
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės darbas laikinai sustabdytas spalio 30-ąją.
Kaip rašė BNS, dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, spalio pabaigoje Lietuvoje teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą, iš viso paveikiant apie pusantro šimto skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Šalies vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios. Tokius Minsko veiksmus pasmerkė ES vadovės, palaikymą Lietuvai išreiškė NATO.
Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.
Tuo metu A. Lukašenka spalio 31-ąją pasirašė dekretą, draudžiantį Lietuvoje ir Lenkijoje registruotų sunkvežimių ir vilkikų naudojimą bei judėjimą Baltarusijos teritorijoje.
