Vilniaus Betmenas teisme susitiko su savo užpuoliku, kuris nesulaikė ašarų: „Ten buvai toks erelis gatvėje...“

Situaciją aiškinosi laidos „Be Tabu“ komanda.
Vilniaus Betmeną užpuolė gatvėje
R. Kačinausko pasakojimu, įvykio dieną jis per sostinę skuodė dviračiu. Skubėjo, tačiau netikėtai kelią jam pastojo trys jaunuoliai.
„Neleido man važiuoti. Sakau: pasitraukite, panaudosiu spec. priemones. Sakė tu mentas, tu toks, koks tu betmanas, kad su mentais dirbi. Aš sakau – gerai – dirbu ir su mentais, ir betmenas“, – prisiminė jis.
Situacijai įkaitus, Betmenas išsitraukė dujų balionėlį, tačiau planą išardė vėjas – dujas tiesiog nupūtė. Pasinaudoję proga, užpuolikai griebėsi smurto.
„Jis man tiesiog davė į veido sritį. Trenkė man, ir aš tada nukritau, gulėjau be sąmonės. Kraujavau iš veido, sakė, pas jį rankos visos kruvinos buvo“, – kraupias detales nupasakojo Betmenas.
Kova baigėsi ligoninėje – Betmenui buvo diagnozuotas akiduobės dugno bei nosies kaulų lūžis, trišakio nervo sužalojimas ir sulaužyti akiniai.
Teismo salėje – kaltinamojo ašaros
Grįžus į teismo salę, atmosferą skaidrino kintančios kaltinamojo Tomo emocijos. Tiesa, pats kaltinamasis tikino Betmeno net nepažinojęs ir tiesiog gynęsis nuo dujų.
„Aš nepuoliau nieko, aš labiau gyniausi po dujų. Jokio ryšio su juo neturėjau nei prieš tai, nei iki to iš viso. Aš jo nežinau nei kaip žmogaus, nei vardo, nei pavardės – tik čia sužinojau“, – gynėsi kaltinamasis.
Tačiau pats Renatas pastebėjo, kad gatvės „erelio“ mandrumas teisme greitai išgaravo.
„Nu kur jam baisu būtų, kad jis yra teistas, pasirodo... Aš norėjau tiesiog paklausti, o ko tu jau apsiverkei teisme? Ne pirmą kartą buvęs teisme, o apsiverkei. Ten buvai toks erelis gatvėje. Aš tai neverkiau, jis verkė, man ten nėra ką verkti“, – kalbėjo Vilniaus Betmenas.
Siekia tūkstantinės žalos atlyginimo
Renatas savo išgyvenimus įvertino kaip stiprią traumą, už kurią reikalauja griežtos atsakomybės ir finansinio atlygio.
„Aš noriu, kad jis atlygintų žalą ir atsakytų pagal Lietuvos įstatymą. Žalą ten 12 tūkst. 800 eurų ir dar neturtinę, ir dar ligonių kasai turės apmokėti“, – griežtai rėžė Betmenas.
Kaltinamasis teisme pripažino savo kaltę ir žadėjo žalą atlyginti
Visa istorija – aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Laida „Be Tabu“ – nuo rugpjūčio 31 d., pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
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