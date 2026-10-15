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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

„Turėjau paruošęs kalėdinę dovaną“: teisme dėl kariuomenės atstovo papirkimo – netikėtas pasiaiškinimas

2026-10-15 11:27 / šaltinis: ELTA
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2026-10-15 11:27
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3 tūkst. eurų suma, vynu ir užkandžiais krašto apsaugos sistemos darbuotojo papirkimu kaltinamos Vilniaus statybų įmonės „Versiculus“ darbų vadovas Evaldas Gudynas sako norėjęs tik įteikti kalėdinę dovaną už gerus darbinius santykius, bendradarbiavimą įgyvendinant darbų sutartį.

Teismas (nuotr. Elta)
GALERIJA (5)

3 tūkst. eurų suma, vynu ir užkandžiais krašto apsaugos sistemos darbuotojo papirkimu kaltinamos Vilniaus statybų įmonės „Versiculus“ darbų vadovas Evaldas Gudynas sako norėjęs tik įteikti kalėdinę dovaną už gerus darbinius santykius, bendradarbiavimą įgyvendinant darbų sutartį.

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„Kaltinamasis Evaldai Gudynai, tai tiesiai pasakykite: davėte kyšį ar ne?“, – per posėdį Kauno apylinkės teisme Kaišiadoryse ketvirtadienį paklausė prokuroras Darius Valkavičius. 

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„Ne, nedaviau. Aš gal pervertinau santykį ir pasielgiau netinkamai“, – atsakė E. Gudynas.

„Ar dažnai dalinate tokias dovanas?“, – toliau klausė prokuroras.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

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E. Gudynas pripažino, kad paprastai tokių dovanų nedovanoja.

Kaltinimai galimos korupcijos byloje pateikti minėtai statybų bendrovei „Versiculus“ ir vienam iš jos akcininkų, minėtam E. Gudynui. 

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Kariuomenės atstovo papirkimu kaltinamas darbų vadovas: norėjau tik įteikti kalėdinę dovaną

Bylos duomenimis, neteisėtas atlygis kariuomenės atstovui buvo perduotas pernai gruodį, Kaune, prie prekybos ir pramogų centro „Akropolis“. 

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Statinių priežiūros inžinierius Ignas Šaudys anksčiau teisme atskleidė, kaip jam galimai buvo perduotas kyšis už jo palankumą vertinant Lietuvos karininkų ramovės Kaune remonto darbus. Gavęs neteisėtą dovaną, jis iškart apie informavo savo darbovietę. I. Šaudžiui buvo perduotas maišelis su 3 tūkst. eurų grynųjų pinigų, vyno buteliu ir užkandžiais.

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„Pasiūliau susitikti, pasiūliau susitikti kalėdiniais reikalais, turėjau paruošęs kalėdinę dovaną – privažiavau automobiliu, pasveikinau ir išvažiavau. Taip, aš inicijavau susitikimą, norėjau pasveikinti su Kalėdomis. Taip, dovanų maišelį perdaviau, dėžutė buvo su užkandžiais, buteliai vyno, buvo vokas su pinigais – 3 tūkstančiai eurų: 30 kupiūrų po 100 eurų. Man tokia suma pasirodė tinkama dovanai. Tikslas buvo pasveikinti su Kalėdomis. Mes ganėtinai neblogai sutarėm objekto darbų vykdymo metu. Po darbo galėdavom pašnekėti. Ganėtinai šilti santykiai susiklostė. Maniau, kad mūsų santykiai šaunūs ir toliau taip tęsis”, – teisme pasakojo E. Gudynas. 

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Jis pripažino, kad kariuomenės atstovas iš jo dovanų niekada nereikalavo. 

Anot E. Gudyno, jis su kariuomenės atstovu, susitikę prie „Akropolio“, dar kalbėjo apie statybos darbus, iš I. Šaudžio jis teigė gavęs dokumentus.

„Pasiėmiau dokumentus ir pasveikinau nuo savęs su Kalėdomis. Jis liko stovėti, aš išvažiavau, buvo trumpas susitikimas. Aš važiavau į Kauną, kitų darbų buvo pakeliui, dar Rumšiškėse turėjau būti. Sutartis tuo metu nebuvo vykdoma“, –  teismui pasakojo E. Gudynas. 

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Pasak kaltinamojo, statybų objektas įvykio metu buvo užrakintas, darbai jame nevyko, todėl jam su I. Šaudžiu nebuvo prasmės ten susitikti.

„I. Šaudys tik padėkojo, sakė: „ačiū, nereikėjo“. Sakiau, kad čia smulkmena ir išvažiavau“, – prisiminė kaltinamasis.

E. Gudynas teigia, kad dabar įvykį vertina kitaip.

„Labai blogai vertinu poelgį, tuomet nepagalvojau apie teisėtumą ar neteisėtumą, jaučiausi pasveikinęs žmogų“, – teisme pripažino kaltinamasis.

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Jis teigė, kad perduoti pinigai yra jo asmeninės lėšos, jis šią sumą grynaisiais laikė šeimos apsaugai karo atveju.

Kaip skelbė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir prokuratūra, tyrimo metu surinktų duomenų visuma leidžia pagrįstai įtarti, kad kyšis buvo duodamas už pageidaujamą asmens, prilyginto valstybės tarnautojui, palankumą, vertinant bendrovės atliktus statybos darbus pagal viešojo pirkimo sutartį, sudarytą su Krašto apsaugos ministerija. Sutarties vertė viršija 1 mln. 287 tūkst. eurų.

ELTA primena, kad pernai gruodį KAM vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu buvo gautas pranešimas apie tai, kad krašto apsaugos sistemos darbuotojui galimai buvo pasiūlytas kyšis. 

Apie tai KAM Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyrių informavo pats krašto apsaugos sistemos darbuotojas. 

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