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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nacionalinio kraujo centro buvusios vadovės byloja: sprendimą skelbs teismas

2026-10-15 06:56 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 06:56
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Lietuvos apeliacinis teismas ketvirtadienį skelbs sprendimą buvusios Nacionalinio kraujo centro (NKC) vadovės Joanos Bikulčienės piktnaudžiavimo byloje.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis

Lietuvos apeliacinis teismas ketvirtadienį skelbs sprendimą buvusios Nacionalinio kraujo centro (NKC) vadovės Joanos Bikulčienės piktnaudžiavimo byloje.

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Tai BNS patvirtino teismo atstovė Venta Valčackienė. Jos duomenimis, byloje gauti trys apeliaciniai skundai, kuriuos teikė nuteistųjų J. Bikulčienės ir Antano Petrošiaus gynėjai bei NKC.

Kraujo centras prašo visiškai tenkinti 100 tūkst. eurų neturtinės žalos ieškinį bei priteisti 1,3 tūkst. eurų turtinės žalos, tuo metu nuteistieji prašo jų atžvilgiu priimti išteisinamąjį nuosprendį.

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BNS rašė, kad pirmosios instancijos Vilniaus apygardos teismas 2024 metų liepą J. Bikulčienei už piktnaudžiavimą skyrė 33,6 tūkst. eurų baudą, o įmonės „Solis Tribus“ akcininkui A. Petrošiui už padėjimą piktnaudžiauti – 22,2 tūkst. eurų baudą.

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Iš dalies tenkinus NKC civilinį ieškinį, iš J. Bikulčienės taip pat priteista neturtinės žalos už 20 tūkst. eurų.

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2018 metų kovą pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl nepanaudotos kraujo plazmos realizavimo siekiant padėti Lietuvos įmonei „Solis Tribus“ monopolizuoti plazmos surinkimą ir kraujo preparatų tiekimą byloje atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Sulaukusi įtarimų, netrukus J. Bikulčienė pasitraukė iš pareigų. Ji įtarimus neigė, teisėsaugos veiksmus siedama su latvių įmonės bandymu eliminuoti konkurentus.

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