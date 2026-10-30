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Viktorija Čmilytė-Nielsen: referendumas dėl šeimos sampratos – manipuliatyvus rinkėjų pritraukimo įrankis

2026-10-30 09:42 / šaltinis: BNS
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2026-10-30 09:42
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Opozicinio Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad valdančiųjų „valstiečių“ siūlymas kartu su savivaldos rinkimais rengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos yra manipuliatyvus bandymas pritraukti rinkėjų.

Viktorija Čmilytė-Nielsen. ELTA / Josvydas Elinskas
GALERIJA (18)

Opozicinio Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad valdančiųjų „valstiečių“ siūlymas kartu su savivaldos rinkimais rengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos yra manipuliatyvus bandymas pritraukti rinkėjų.

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„Aš sakyčiau, kad čia yra daugiau rinkiminis toks įrankis, skatinant ateiti žmones į savivaldos rinkimus, ir nemanau, kad reikėtų skelbti patariamąjį referendumą tam, kad koalicijos partneriai realizuotų tokį rinkėjų pritraukimo įrankį“, – penktadienį Žinių radijui sakė V. Čmilytė-Nielsen.

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Pasak jos, referendumo iniciatoriai rūpimus klausimus jau dabar gali kelti Seime, todėl nėra būtinybės rengti atskirą balsavimą.

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„Tie žmonės, tie Seimo nariai, kuriems klausimai patariamajame referendume yra svarbūs, jau dabar juos gali inicijuoti Seime, niekas netrukdo tą daryti, ir manau, kad tai yra toks tuščias, manipuliatyvus veiksmas“, – teigė politikė.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Viktorijai Čmilytei-Nielsen – 40

Kaip rašė BNS, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga trečiadienį pareiškė, kad jo vadovaujama partija kitų metų valstybės biudžeto priėmimą sieja su patariamojo referendumo dėl šeimos sampratos svarstymu Seime.

Pasak A. Verygos, „valstiečiams“ svarbu, kad dar iki biudžeto priėmimo referendumo klausimas būtų įtrauktas į parlamento darbotvarkę. Priešingu atveju tai gali turėti įtakos partijos atstovų balsavimui dėl biudžeto.

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Rugsėjo pabaigoje Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė siūlymui patariamąjį referendumą surengti kartu su 2027 metų savivaldos rinkimais.

Pagal nutarimo projektą, kuriam po pateikimo Seime pritarta dar balandžio pradžioje, per referendumą būtų prašoma gyventojų pareikšti nuomonę, ar jie pritaria, kad Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės.

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Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų: „Taip“ arba „Ne“.

Dabar Konstitucijos 38 straipsnis numato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę, santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.

Savivaldos rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną.

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Liberalai bijo, kad ateis daugiau rinkėj
Liberalai bijo, kad ateis daugiau rinkėj
2026-10-30 10:06
Va čia tai bent prisipažinimas. Nuo kada demokratijoje daugiau atėjusių rinkėjų yra blogai, Čmilyte? Tai tik parodo, kad ir jūs patys kuo puikiausiai suprantate, kad naudojatės mažu ateinančių balsuoti skaičiumi ir neatstovaujate didžiulei rinkėjų daliai.
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ne
ne
2026-10-30 09:48
referendumas yra labai teisingas pasiulymas, jau vien todel, kad liberalai ir ju sajungininkai jau kuri laika bando manipuliatyviai keisti seimos samprata, nors nei visuomenes dauguma tam nepritaria (aiski dauguma pagal bet kokias apklausas nepritaria), nei istatymai ir Konstitucija to nenumato.
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