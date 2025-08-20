Veryga: ketvirtadienį partijos taryboje spręsime, ar galime sėsti prie koalicinės sutarties pasirašymo

„Dabar jau pasiekėme tokį tašką, kur nei viena, nei kita pusė jau be savo partijų valdymo organų sprendimo priimti jau nebegalime, pasiekėme tam tikrą tašką ir mes rytoj 5 valandą šaukiame savo partijos tarybą ir pristatysime, ką mums pavyko sutarti“, – trečiadienio vakarą žurnalistams teigė A. Veryga.
„Ir tada klausime, ar to užtenka, kad mes galėtume sėsti jau prie koalicinės sutarties pasirašymo ir dalyvauti koalicijos formavime“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Šią savaitę vyksta pakartotiniai susitikimai su abiejų į valdančiąją daugumą pakviestų politinių jėgų atstovais. Pirmadienį socialdemokratai jau susitiko su „aušriečiais“.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią I. Ruginienę. Praėjusios savaitės ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
