VERT pirmininkas Pocius: elektros kainų augimo išdėstymo per ilgesnį laiką gali neprireikti

„Šitas kainos išdėstymas galioja elektrai ir dujoms pagal šiuo metu pateiktus Vyriausybės projektus Seimui, ir pats išdėliojimo principas yra numatytas analogiškas, tik turbūt esminis skirtumas yra tai, kad elektros atveju šitas mechanizmas nuo sausio 1 dienos gali būti ir nepritaikytas“, – BNS sakė Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininkas Renatas Pocius.

Šiuo atveju kalbama išimtinai apie reguliuojamus vartotojus, kurie nėra pasirinkę nepriklausomo elektros tiekėjo.

R. Pocius pabrėžė, kad kalbėti apie galutinius tarifus vartotojams dar anksti, o ir pertvarką reglamentuojantys įstatymai dar nepriimti.

VERT pirmininkas komentavo, jog dujų kaip produkto kaina sudaro beveik du trečdalius galutinio tarifo, todėl jų kainų svyravimas biržose ir turi tokią didelę įtaką galutiniams vartotojams.

„Matome, gamtinių dujų produkto kaina biržose apie 100 eurų už megavatvalandę ir tokios maždaug prognozės yra kitam pusmečiui, ypač šaltuoju laikotarpiu. Tai jeigu nebūtų šitų išdėliojimų, kurie siūlomi Gamtinių dujų įstatyme, tai tarifas buitiniams vartotojams, ypač antros grupės (šildantiems būstą – BNS), galėtų augti netgi beveik tris kartus“, – aiškino R. Pocius.

„Dėl to ir yra numatytas mechanizmas, kad jeigu galutinis tarifas auga daugiau negu 40 proc., tada jau tarybai yra suteikti instrumentai (...) išdėlioti tą pabrangimą per ilgesnį laikotarpį“, – komentavo jis.

Tuo metu elektros kaip produkto kaina sudaro vieną trečdalį galutiniame tarife, todėl ir jos įtaka pastarajam mažesnė.

„Kadangi elektros kainų augimas nebūtų daugiau negu 40 proc., būtų natūraliai augimas pagal tai, kaip būtų suskaičiuotos visos elektros kainos dedamosios“, – pridūrė R. Pocius.

Energetikos ministerija skelbė, kad įstatymų pataisos leis tarybai elektros ir dujų kainos dalies padidėjimą vartotojams išdėstyti iki penkerių metų.

Tarybos pirmininkas R. Pocius teigia, kad tai – maksimalus terminas. Pavyzdžiui, jeigu rinkose pastebimai kristų gamtinių dujų kainos, dabartinis pabrangimas galėtų būti išdėstytas per trumpesnį laikotarpį.

„Visą laiką mes žiūrėsime, kaip yra rinkose, ar tas terminas negalėtų būti trumpesnis“, – kalbėjo VERT vadovas.

Nuo sausio galiosiantys elektros ir dujų tarifai reguliuojamiems buitiniams vartotojams bus patvirtinti ir paskelbti iki lapkričio pabaigos. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros kaina jiems didės 21 proc., dujų kaina virykles turintiems žmonėms kils iki 20 proc. (nepriėmus pataisų ji didėtų 51 proc.), dujomis šildantiems namus – iki 30 proc. (83 proc.).

R. Pocius apie liberalizavimą: nebūtina laukti liepos 1 dienos

Be to, siekiant sušvelninti elektros kainų augimą vartotojams, siūloma pusmečiui pratęsti terminą šimtams tūkstančių gyventojų pasirinkti nepriklausomą tiekėją. Antrojo etapo vartotojai, daugiausia daugiabučių gyventojai, tai turėjo padaryti iki šių metų pabaigos, o to nepadarius jiems įsigaliotų brangesnis garantinis tiekimas.

„Siekiant išvengti tos situacijos, kad gali būti šokas ne tik gamtinių dujų, bet ir elektros vartotojams, kurie nepasirinkę tiekėjo, ir yra nukeliamas tas terminas (...) Nemaža dalis vartotojų šiandien nėra pasirinkę nepriklausomo tiekėjo – praktiškai apie pusę milijono, gal šiek tiek mažiau“, – kalbėjo R. Pocius.

Vis dėlto jis rekomenduoja reguliuojamiems vartotojams nuolat domėtis visuomeninio tiekimo ir nepriklausomų tiekėjų kainomis, nebūtinai laukiant kitų metų liepos.

„Jeigu nepriklausomų tiekėjų pateikti siūlymai būtų mažesni už VERT nustatytą visuomeninio tiekimo kainą, tai aš manau, kad vartotojai neturėtų laukti kitų metų vidurio, nes jie gauna geresnį pasiūlymą (iš nepriklausomų tiekėjų – BNS) ir sutaupys pinigų“ , – sakė R. Pocius.

„O jeigu jau atsitiks, kad tie (nepriklausomų tiekėjų) pasiūlymai yra didesni, tai, matyti, reikėtų laukti kitų nepriklausomų tiekėjų siūlymų, nes jie gali būti reguliariai atnaujinami“, – kalbėjo jis.

R. Pocius pabrėžė, kad galutinis elektros rinkos liberalizavimo terminas nesikeičia – 2023 metų pradžia.