Vardija, kokie maisto produktai brangs – auga ne tik jautienos, žuvies ir kiaušinių kainos

Mėsos perdirbėjai kreipėsi į prekybininkus, nes nori maždaug trečdaliu branginti savo produkciją ir išskirtinai jautieną, mat jos trūksta visoje Europoje. O žuvis, pavyzdžiui, silkė turėtų brangti daugiau nei dešimtadaliu. Ne išimtis ir saldumynai, kurie brangsta dėl pakilusių sviesto, aliejaus, kiaušinių kainų.

Jautiena pabrango 1 euru, nori branginti dar

Per metus Lietuvos parduotuvėse mėsos kategorijoje pastebimai pabrango galvijiena. Už kilogramą jautienos kumpio be kaulo žmonės moka dešimtadaliu daugiau nei pernai, o kaina per metus padidėjo euru.

„Perkam, bet labai brangu... Jūs pažiūrėkit, matėt kainą? Pažiūrėkit, prieš 2 metus kokia buvo. Skirtumas nemažas yra. Matot, mes gyvenam dabar tokiu laiku, kad viskas kyla, o atlyginimai nespėja“, – kylančiomis maisto kainomis piktinosi tai pastebintis TV3 žinių kalbinta vilnietis.

„Dar įperkama, bet jeigu taip toliau, tai čia neaišku. Kol kas įperkama. <...> Ir didmenoje kyla. Tenka didmenoje pirkti“, – pesimestiškesnės nuotaikos buvo kitas kalbintas vilnietis.

Prekybos tinklas „Maxima“ reguliariai skelbia, kaip dažnai prekių tiekėjai kreipiasi su planais didinti kainas. Per kovo mėnesį tinklas sulaukė 34-ių tiekėjų prašymų kelti kainas. Daugiausia apie tokius planus didinti kainas informuoja jautienos produktų perdirbėjai, kurie nori mėsą parduoti maždaug trečdaliu brangiau nei anksčiau.

„Praūžusios galvijų ligos didina kainą, taip pat. Visas senasis žemynas, Europa, susiduria su didžiule jautienos paklausa, tad pasiūla nespėja pasivyti šios paklausos“, – tikino „Maxima LT“ atstovas Titas Atraškevičius.

„Matome brangimą Europos Sąjungos rinkoje apie 25-30 procentų, jautienos žaliavos brangimas. Tai yra labai neįprasta situacija, nes gal 3-4 metus viskas buvo daugmaž stabilu, po 1-2 procentus, o dabar nuo pernai rudens prasidėjo ženklus augimas“, – situacija rinkoje stebėjosi Mėsos perdirbėjų asociacijos vadovas Egidijus Mackevičius.

Pigios jautienos rinkoje nebeliko

Štai Prienų rajone galvijus auginantis ūkininkas Vidmantas Rasimas džiaugiasi išaugusiomis jautienos kainomis, tačiau priduria, kad rizikos šiuo metu rinkoje taip pat netrūksta.

„Kainos džiugina, bet kartu, sakykim, jeigu tos ligos atsiris iki mūsų. Mėlynojo liežuvio liga, snukio, nagų liga, tai bus katastrofa. Džiaugtis dėl to, kad kažkas negali atvežti tos jautienos ir pas mus didėja kainos, toks trumparegiškas reikalas“, – pernelyg kainos pokyčiu nesidžiaugia galvijų augintojas V. Rasimas.

Galvijų augintojas pridūrė, kad pigios jautienos visoje Europoje nebeliko.

„Pusantro karto netgi daugiau pakilo tos kainos. Ko gero, iš Europos atveždavo tą pigią mėsą“, – pastebi V. Rasimas.

Mėsos perdirbėjų asociacijos vadovas Egidijus Mackevičius taip pat pastebi ir Lenkijos daromą įtaką kainų augimui.

„Lenkai laimėjo konkursus ir išvežė 42 tūkstančius tonų jautienos į Turkiją. Dėl to mes nuo pernai matome pagyvėjimą vidaus rinkoje. Lenkai Lietuvoje supirkinėja jautieną. Kaina pradėjusi kilti į viršų“, – sakė E. Mackevičius.

Brangs žuvis ir kiaušiniai

Tiesa, prognozės kol kas nieko gero nežada, jautienos kainos ir toliau kils.

„Kaina dar nepasiekusi dar tos europinės kainos. Gamintojams yra stresas, kad ir nedaug jos yra parduodama, bet negali visiškai pardavinėti į minusą“, – teigė E. Mackevičius.

Rinkos ekspertai pasakoja, kad jautienos kainas kelia ir griežtėjantys reikalavimai galvijų augintojams, dėl ko mažėja gyvulių bandos. Jaučius auginti darosi vis sunkiau.

Prekybos tinklas „Maxima“ skelbia, kad tiekėjai nori pabranginti ne tik jautieną, bet ir žuvies produktus, ypatingai šventinio stalo atributą – silkę.

„Žuvies kainą norima didinti maždaug 12 procentų, čia labiau išsiskiria sūdyta ir marinuota silkė“, – tikino informacijos turintis „Maxima LT“ atstovas T. Atraškevičius.

O šalia žuvies turėtų brangti ir kepiniai, kuriems reikia daug kiaušinių. L kategorijos kiaušiniai per metus vidutiniškai brango ketvirtadaliu. Jų dėžutės kaina viršijo 3 eurus. O pabrangę ingredientai paveikė ir galutinių maisto produktų kainas, kurias tiekėjai nori didinti iki 25-ių procentų.

„Konditerijos, kulinarijos, įvairių šakočių, sausainių ar kitų kepinių, gaminių kainos gali kilti vien dėl to, kad brangsta patys kiaušiniai“, – pridėjo T. Atraškevičius.

Neatsilieka ir sviestas, tad saldusis Velykų stalas šiemet turėtų būti brangesnis nei pernai.

„Sviesto kainos yra padidėjusios trečdaliu, ir aliejaus kaina irgi yra padidėjusi jau dviženkliu dydžiu. Kalbant apie Velykas, Velykų saldumynus, tai faktas, kad savikaina yra virš 10 procentų didesnė. Ar tai būtų šokolado gaminiai, ar konditerijos gaminiai“, – pastebi „SEB“ ekonomistas Tadas Povilauskas.

Tiesa, ekonomistai mano, kad šių metų maisto brangimas išsikvepia. Esą verslas jau įtraukė daugumą išaugusių kaštų į savo produkciją.

Panašias tendencijas stebi ir prekybos tinklai: tiekėjų prašymai didinti produkcijos kainas tapo retesni.

