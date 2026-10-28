Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Valstiečiai“ kitų metų biudžeto priėmimą sieja su referendumu dėl šeimos

2026-10-28 18:01 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-28 18:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga teigia, kad derybose dėl kitų metų biudžeto su koalicijos partneriais iškėlė sąlygą, jog Seime dar iki įstatymo priėmimo būtų svarstomas šiuo metu įstrigęs projektas dėl patariamojo referendumo šeimos sampratos klausimu paskelbimo.

Aurelijus Veryga (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga teigia, kad derybose dėl kitų metų biudžeto su koalicijos partneriais iškėlė sąlygą, jog Seime dar iki įstatymo priėmimo būtų svarstomas šiuo metu įstrigęs projektas dėl patariamojo referendumo šeimos sampratos klausimu paskelbimo.

REKLAMA
3

„Kas mums dar buvo aktualu, mes priminėme, kad mums iki biudžeto priėmimo labai svarbu yra, kad (Seimo – BNS) salėje atsidurtų klausimas dėl patariamojo referendumo dėl šeimos klausimo“, – po koalicinės tarybos posėdžio Seime trečiadienį sakė A. Veryga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai mums yra vienas iš esminių klausimų. (...) Mums tai irgi bus tam tikras ženklas, kaip mes turime elgtis“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Politiko teigimu, šis klausimas parodys, ar „valstiečiai“ yra vertinami kaip koalicijos partneriai.

REKLAMA

„Mes neprašome koalicijos partnerių balsuoti kažkaip specialiai už referendumą. Mes žinome, kad yra nuomonių skirtumai“, – kalbėjo A. Veryga.

„Bet dirbtinis stabdymas, tai yra jau tam tikros politinės valios demonstravimas. Mes norime, kad dirbtinis stabdymas sustotų – čia kalba apie Teisės ir teisėtvarkos komitetą, – kad būtų rasta išeitis, nes buvo žadėta tą padaryti jau praėjusioje koalicinėje taryboje“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

LVŽS pirmininkas teigė, kad jeigu patariamojo referendumo klausimas nebus įtrauktas į Seimo darbotvarkę, tai turės didelę įtaką „valstiečių“ balsams dėl biudžeto.

„Aš tikrai tada negaliu pasakyti, kaip kolegos pasielgs, ir kadangi tai yra mums labai svarbus klausimas, jis tiesiog bus vertinamas bendrame kontekste“, – pabrėžė politikas.

Rugsėjo pabaigoje Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (VVSK) pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitąmet reikėtų surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo Konstitucijoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pagal nutarimo projektą, kuriam po pateikimo Seime pritarta dar balandžio pradžioje, per referendumą būtų prašoma gyventojų pareikšti nuomonę, ar jie pritaria, kad Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės.

Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų: „Taip“ arba „Ne“.

Dabar Konstitucijos 38 straipsnis numato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę, santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų