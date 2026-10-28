„Valstiečiai“ kitų metų biudžeto priėmimą sieja su referendumu dėl šeimos

„Kas mums dar buvo aktualu, mes priminėme, kad mums iki biudžeto priėmimo labai svarbu yra, kad (Seimo – BNS) salėje atsidurtų klausimas dėl patariamojo referendumo dėl šeimos klausimo“, – po koalicinės tarybos posėdžio Seime trečiadienį sakė A. Veryga.
„Tai mums yra vienas iš esminių klausimų. (...) Mums tai irgi bus tam tikras ženklas, kaip mes turime elgtis“, – pridūrė jis.
Politiko teigimu, šis klausimas parodys, ar „valstiečiai“ yra vertinami kaip koalicijos partneriai.
„Mes neprašome koalicijos partnerių balsuoti kažkaip specialiai už referendumą. Mes žinome, kad yra nuomonių skirtumai“, – kalbėjo A. Veryga.
„Bet dirbtinis stabdymas, tai yra jau tam tikros politinės valios demonstravimas. Mes norime, kad dirbtinis stabdymas sustotų – čia kalba apie Teisės ir teisėtvarkos komitetą, – kad būtų rasta išeitis, nes buvo žadėta tą padaryti jau praėjusioje koalicinėje taryboje“, – pridūrė jis.
LVŽS pirmininkas teigė, kad jeigu patariamojo referendumo klausimas nebus įtrauktas į Seimo darbotvarkę, tai turės didelę įtaką „valstiečių“ balsams dėl biudžeto.
„Aš tikrai tada negaliu pasakyti, kaip kolegos pasielgs, ir kadangi tai yra mums labai svarbus klausimas, jis tiesiog bus vertinamas bendrame kontekste“, – pabrėžė politikas.
Rugsėjo pabaigoje Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (VVSK) pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitąmet reikėtų surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo Konstitucijoje.
Pagal nutarimo projektą, kuriam po pateikimo Seime pritarta dar balandžio pradžioje, per referendumą būtų prašoma gyventojų pareikšti nuomonę, ar jie pritaria, kad Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės.
Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų: „Taip“ arba „Ne“.
Dabar Konstitucijos 38 straipsnis numato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę, santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
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