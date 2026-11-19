„Mes skiriame gynybai 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) ir dalis tų išlaidų turi būti skirta būtent vidaus reikalų sistemai aprūpinti ginkluote, ekipuote, kitais svarbiais dalykais. Kai nebus poreikio išleisti pinigų būtent šioms išlaidoms, jie galės tuos pinigus panaudoti darbo užmokesčiui didinti“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė A. Veryga.
Pasak jo, tokio sprendimo įgyvendinimui galėtų būti skirta apie 130 mln. eurų. A. Veryga teigė, kad dėl šio pasiūlymo diskutuojama nuo pat valstybės biudžeto pristatymo pradžios ir esama patikinimų, jog toks finansavimo modelis galimas.
„Čia tikrai galime rasti išeitį ir mes padarysime viską, kad tikrai pareigūnus šie pinigai pasiektų. Juolab kad čia nereikia ieškoti netgi kažkokių papildomų finansavimo šaltinių“, – kalbėjo LVŽS lyderis.
V. Sinkevičius taip pat pritarė tokiam siūlymui, pažymėdamas, kad atlaisvintos VRM biudžeto lėšos leistų papildomai didinti statutinių pareigūnų atlyginimus.
„7,5 proc. atlyginimo didėjimas pareigūnams yra numatytas šiame biudžete. Tačiau poreikis yra didesnis (…), ypatingai tų pradedančiųjų pareigūnų. (...) Kad pritrauktume stipriausius, pajėgiausius galimus pareigūnus, manau, pradinė alga taip pat yra labai svarbi“, – LRT radijui teigė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į ugniagesių gelbėtojų darbo sąlygas ir teigė, kad dalis jų dėl nepakankamų pajamų priversti dirbti kelis darbus.
„Lygiai taip pat mūsų ugniagesiai gelbėtojai – jų negalima palikti šone. Kai matome ugniagesio gelbėtojo žūtį, ji labai dažnai yra susijusi su nuovargiu. O nuovargis yra susijęs su tuo, kad žmogus negali išgyventi, turi dirbti du, tris darbus“, – sakė V. Sinkevičius.
ELTA primena, jog policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigė, kad statutiniams pareigūnams nekelia džiaugsmo kitų metų valstybės biudžeto projekte numatytas atlyginimų augimas, siekiantis 7,5 proc. Anot jo, daug metų pareigūnų algos didėjo nežymiai – maždaug iki 80 eurų „į rankas“, todėl tikėtasi didesnio augimo.
Anksčiau vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas aiškino, kad jo pirminis tikslas buvo pareigūnų atlyginimus didinti 10–12 proc., tačiau tai pakoregavo valstybės finansinės galimybės ir prioritetas gynybai.
Jis teigė ieškosiantis galimybių kitąmet pareigūnų atlyginimus didinti 8–9 proc.,
Ministras taip pat minėjo, kad ketinama parengti penkerių metų pareigūnų atlyginimų didinimo planą. Jį tikimasi patvirtinti šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje.
Pagal Seime svarstomą projektą, kitąmet viešajam saugumui numatyta skirti 921,8 mln. eurų.
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