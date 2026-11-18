O štai vieno vaikų ieškinys teisme atsidūrė be nukentėjusių tėvų žinios, advokatas esą pateikė ieškinį su nukentėjusių tėvais apie tai net nekalbėjęs.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Teisme liudijo vaikų mamos
„Kaip bažnyčioje, žinot, yra kryžiaus kelias. Čia, kaip teisme, matyt, procesas nuolatinis“, – prieš pat posėdį su susirinkusiais žurnalistais pajuokauja dėl pornografinio turinio medžiagos disponavimo teisiamas kunigas Ryšardas Peciunas.
Netrukus teismo salės durys nuo pašalinių akių visgi užsidaro.
Teisme už uždarų durų kelias valandas praleido liudytojos – nuotraukose matytų, ir ne tik, vaikų mamos. Jos turėjo liudyti apie 12–15 metų senumo įvykius.
„Dvi yra nukentėjusiais pripažintų motinos. Ir abi paaiškino, kad tie jų vaikai nesijaučia nukentėję nuo ko nors. Maža to, vienas iš tų vaikų dabar jau yra suaugęs. Neseniai tokiu tapo. Paaiškėjo, kad jis pripažintas nukentėjusiu daugiau nei prieš metus, tačiau apie tai sužinojo tik prieš savaitę“, – aiškino R. Peciuno advokatas Vytenis Dziegoraitis.
Vaikų mamos, pasak advokato ir teisiamojo, liudijo kaip tik tai, ką anksčiau duodami parodymus kalbėjo abu kaltinamieji.
„Buvo papasakota, liudytoja papasakojo apie tų nuotraukų aplinkybes. Ne tik atsiradimą, bet ir aplinkybes. Ir galbūt kontekstą. To ir buvo tikėtasi“, — pasakojo kaltinamoji Barbara Leščevska.
„Nieko naujo nebuvo, kas nebuvo žinoma iki šiol. – Tai niekas nenustebino? – Tai kas ten nustebins… Ne, ten yra, kas nustebins, bet su laiku“, – pasakojo kaltinamas kunigas R. Peciunas.
Vienas nukentėjusysis apie bylą nežinojo
Jau, panašu, stebina pats nukentėjusiu pripažintas dabar jau pilnametis, mat nei jo mama, nei jis nežinojo, kad byloje jo vardu pateiktas ieškinys. O pateikė jį...
„Valstybės paskirtas atstovas“, – aiškino R. Peciuno advokatas V. Dziegoraitis.
Iš to seka, kad tai ne realiai buvusi, o teisėsaugos sukurta problema, susijusi su pornografinio turinio bylomis, nuotraukomis.
Barbaros Leščevskos gynėjas po to, ką išgirdo, sako, kad…
„Aš atsakingai, negražbyliaudamas sakau, esu įsitikinęs, kad nėra tokio nusikaltimo. Tas bus patvirtinta teisme, o situacija – gyvenimiška“, – aiškino advokatas Tomas Januškevičius.
Dvejus metus trukęs tyrimas – dar ne finišo tiesiojoje, kaip sako prokuroras, liko apklausti likusius liudytojus. Jie teisme liudys kitą savaitę. Ir kunigas R. Peciunas, ir B. Leščevska kaltinami tuo, kad jų kompiuteriuose teisėsaugininkai rado Barbaros sesers jai ir kunigui siųstas savo ir bičiulių vaikų nuotraukas. Kai kuriuose mažyliai – be drabužių prie baseino.
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