„Apklausos trys liudytojos, dvi yra iš nukentėjusiais pripažintų asmenų motinos. Abi paaiškino, kad jų vaikai nesijaučia nukentėję nuo ko nors. Maža to, vienas iš jų (nukentėjusiais pripažintų asmenų – ELTA) dabar jau suaugęs, neseniai tokiu tapo. Paaiškėjo, kad nukentėjusiuoju jis pripažintas prieš metus, tačiau apie tai sužinojo tik prieš savaitę ir iš savo mamos. Paaiškėjo, kad nei jis, nei jo mama nežino, kad jo vardu yra pareikštas civilinis ieškinys. Tai rodo kad nebuvo realiai egzistuojanti ar buvusi, o teisėsaugos sukurta problema, susijusi su pornografinio turinio bylomis, nuotraukomis“, – žurnalistams po posėdžio sakė kunigo advokatas Vytenis Dziegoraitis.
Nukentėjusiesiems atstovauja valstybės skirti advokatai
Vienas šioje byloje dalyvaujančių advokatų, atstovaujantis nukentėjusiajam, yra pareiškęs ieškinį. Jo dydžio proceso dalyviai neatskleidžia. Visiems trims nukentėjusiems vaikams atstovauja valstybės skirti advokatai.
Tik vienas vaikų šiuo metu jau yra sulaukęs pilnametystės, dar du vaikai, apie kurių atvaizdus kūdikystėje kalbama šioje byloje, yra dar nepilnamečiai. Byloje nagrinėjami įvykiai, nutikę prie 12–15 metų.
Liudytojai buvo apklausti uždarame posėdyje, nuotoliniu būdu.
Kaltinamasis R. Peciunas po posėdžio žurnalistams sakė neišgirdęs nieko naujo.
„Nieko naujo neišgirdau, viskas paliudyta, kas buvo pasakyta policijos tyrėjui. Nieko naujo nežinoma, kas buvo iki šiol“, – žurnalistams sakė R. Peciunas.
Pasak vienam nukentėjusiųjų atstovaujančio advokato Vidmanto Baumilos, liudytojai buvo apklausiami apie bylos aplinkybes, apie tai, ką jie žino. Teisininkas sakė, kad atstovauti nukentėjusiam jį paskyrė valstybė.
Šioje byloje trys asmenys yra pripažinti nukentėjusiais.
„Nežinau, kaip jie jaučiasi, nes tuo metu jie buvo mažamečiai, kūdikiai, sakykim, taip. Nukentėjusieji į posėdį nekviečiami, aš manau, kad galbūt kai kurie iš jų net nežino apskritai (apie bylą – ELTA)“, – sakė vienam iš nukentėjusiųjų atstovaujantis advokatas V. Baumila.
Liudijo kaltinamosios sesuo
Teisme antradienį liudijo kaltinamosios Barbaros Leščevskos sesuo. Tai žurnalistams patvirtino, kad minėta kaltinamoji.
Pasak B. Leščevskos, jos sesuo mano, kad byloje minimos nuotraukos nėra pornografinio turinio ir nebuvo daromos tuo tikslu.
„Mano sesers vaikai nėra pripažinti nukentėjusiais“, – žurnalistams sakė kaltinamoji.
Ji ir anksčiau stebėjosi prokuratūros kaltinimais.
„Mano artimiausių žmonių, mano sesers vaikai, kurie yra man artimiausia šeima, tiesiog kasdienio gyvenimo nuotraukos, kai vaikai maudosi džiaugsmingai, visur visose nuotraukose šypsosi. Nežinau, kodėl kiekvienas nuogumas yra traktuojamas kaip pornografija. Visos nuotraukos padarytos neutralioje aplinkoje. Nežinau, ką daugiau pasakyti – pasitikrinkite telefonus visi ir tikrai išsitrinkite, bet išsitrinkite iš visur labai labai gerai, iš visur“, – anksčiau yra sakiusi B. Leščevska.
Jos advokatas Tomas Januškevičius mano, kad prokuratūra klaidingai vertina byloje esančius duomenis, jis nemato nusikaltimo.
Bylos nagrinėjimą teismas tęs kitą savaitę.
Dvasininkas tikisi išteisinimo
R. Peciunas praeitą savaitę davė parodymus teismui, jis tikisi, jog teismas jį išteisins.
Atsakinėdamas į žiniasklaidos atstovų klausimus, jis teigė, jog savo kompiuteryje jokių pornografinio turinio nuotraukų nebuvo išsisaugojęs.
Kunigas R. Peciunas, dirbęs Vilniaus arkivyskupijoje, kaltinamas disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas. Dvasininkas teigia, kad teisėsaugos rasti vaizdo įrašai jam buvo atsiųsti nepilnamečių tėvų, su kuriais jis artimai bendrauja ne vieną dešimtmetį.
Kunigas sako, kad santykiai su byloje minima šeima dėl pradėto ikiteisminio tyrimo nepasikeitė.
R. Peciunas ir kita kaltinamoji Barbara Leščevska kaltinami pagal Baudžiamojo kodekso 309 straipsnio 2 dalį. Joje skelbiama, kad tas, kas pagamino, įgijo, laikė, demonstravo, reklamavo, siūlė arba platino pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, arba pasinaudodamas informacinėmis ir ryšių technologijomis ar kitomis priemonėmis įgijo ar suteikė prieigą prie pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
B. Leščevska taip pat jau davė parodymus teismui. Kaip ir R. Peciunas, ji kaltės nepripažįsta.
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