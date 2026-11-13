Pedofilijos byla – kaltinamas kunigas apklaustas teisme: „Tikiuosi...“

„Aš tikiuosi, kad teismas išteisins, nes, matote, yra kitų dalykų, kurių aš nenoriu minėti, bet kaip vyko tas visas tyrimas, nieks neatkreipė dėmesio, kad tas tyrimas vyko dvejus metus dėl kelių failų“, – žurnalistams po teismo posėdžio sakė kaltinamasis.
„Tyrimas specialiai buvo vykdomas dvejus metus, nors terminas yra pusė metų. Be abejo, (...) kaip žmogus tikiuosi, kad būsiu išteisintas. Jeigu nebūsiu išteisintas, tai yra kitas žingsnis (aukštesnė instancija – BNS)“, – aiškino jis.
Tvirtino teismui pasakęs „visą tiesą“
Kunigas tvirtino teismui pasakęs „visą tiesą“, tad dabar jaučiasi ramiau, bei neigė įrenginiuose išsisaugojęs pornografinio turinio dalykus.
„Aš neišsaugojau nuotraukų. Pas mane galerijoje tokių nuotraukų nėra. Šiandien yra visi tie debesys, kažkokie virtualūs folderiai. Jeigu tau kažkas atsiunčia, jeigu tu net ir pašalini, aš nesakau, kad ten yra turinys pornografinis, bet visgi yra tos talpyklos ir panašiai. Pavyzdžiui, „WhatsApp“ turi tokią virtualią medijos talpyklą, kur patenka viskas“, – nurodė R. Peciunas.
Kunigas, be kita ko, sakė, jog turėjo galimybę susirasti laiduotoją, tačiau pasirinko eiti į teismą, nes jaučiasi nekaltas.
„Du kartus man siūlė tyrėja, bet aš tyrėjai taip paaiškinau – jeigu būtų mano kaltė, tai be abejo, aš nežaisčiau tokiais žaidimais, žinau, kad nuo teisėsaugos nepasislėpsi, tai be abejo, priimčiau laidavimą ir pasitraukčiau iš kunigų. Bet juk aš nieko nepadariau, tai kodėl turiu priimti kaltę dėl to, ko aš nepadariau?“ – klausė kaltinamasis.
Šiandien vyko trečiasis bylos posėdis
Penktadienį vyko jau trečiasis šios bylos posėdis ir antrasis šią savaitę – trečiadienį teismas apklausė kartu su dvasininku teisiamą jo pažįstamą Barbarą Leščevską.
Pastarosios advokatas Tomas Januškevičius šią savaitę teigė, jog nors jo ginamosios parodymų turinio negalima atskleisti, tačiau vertinant parodymus matyti, kad „jokios nusikalstamosios veikos nėra padaryta“.
B. Leščevska su artimaisiais dalijosi failais, kuriuose užfiksuotos gyvenimiškos akimirkos, tarp jų viena kita, kuriose vaikai yra apsinuoginę. Anot advokato, formaliai vertinant, tai yra pornografinio pobūdžio medžiaga.
Savo ruožtu dvasininkas žurnalistams yra sakęs, kad nuotraukos ir vaizdo įrašai, dėl kurių jis teisiamas, yra pažįstamos šeimos ir nėra pornografinio pobūdžio. Nuo tyrimo pradžios jis nušalintas nuo pareigų, tačiau tebėra kunigas, jam skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Byloje yra trys nukentėjusieji. Už R. Peciunui inkriminuojamą nusikaltimą baudžiama bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Kitas teismo posėdis šioje byloje numatytas antradienį, lapkričio 17 dieną.
Penktadienį Vilniaus apygardos teisme buvo nagrinėjama ir kito kunigo Tado Švedavičiaus byla, nuotoliniu būdu buvo apklausti trys nukentėjusieji. Jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. T. Švedavičius jau atleistas iš dvasininkų luomo.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.