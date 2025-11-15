Užliejo kaimynus – marijampolietę pribloškė, kad privalės sumokėti 16 kartų daugiau nei padaryta žalos

Tiesa, šioje istorijoje šokiravo ne iš moters priteista 351 eurų kompensacija, o tai, kad ji privalės atlyginti beveik 6 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidas. Tai yra net 16 kartų daugiau nei priteista suma žalai atlyginti.
Marijampolės apylinkės teismas išnagrinėjo draudikų ieškinį dėl buto užliejimais padarytos žalos atlyginimo ir jį patenkino iš dalies. Iš atsakovės draudikui priteista 351 eurų turtinė žala, nors prašoma suma siekė 1,2 tūkst. eurų.
Aplieti du butai
Bylos duomenimis, prieš keletą metų vandeniu buvo aplieti tame pačiame name esantys du butai. Abu jie buvo drausti būsto draudimu, todėl įvykiai pripažinti draudžiamaisiais.
Draudikas apskaičiavo ir išmokėjo kompensacijas: atitinkamai 336 ir 351 eurą. Po beveik dviejų mėnesių, registruotas dar vienas apliejimas – šįkart vėl nukentėjo tas pats butas, o išmoka siekė 514 eurų.
Draudiko teigimu, visų apliejimo įvykių židinys – viršuje esantis atsakovės butas. „Patalpų savininkas privalo taip naudotis turtu, kad nepadarytų žalos kaimynams“, – nurodyta ieškinyje, kuriuo iš viso buvo prašoma priteisti 1,2 tūkst. eurų žalą.
Prabilo apie melagingus pranešimus
Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Ji akcentavo ilgai užsitęsusius ginčus su tuometiniu namo administratoriumi ir tvirtino, kad jos bute vanduo buvo neteisėtai atjungtas ilgam laikui.
„Vanduo mano bute buvo atjungtas, todėl negalėjau daryti įtakos jokiam pratekėjimui“, – pabrėžė moteris, teigdama, jog kaimynės dėl apliejimų kreipdavosi periodiškai, o dalis pranešimų – nepagrįsti.
Atsakovė rėmėsi ir Kauno apygardos teismo nutartimi ankstesnėje civilinėje byloje, kurioje, jos žiniomis, buvo konstatuota, kad individuali buto santechnika tvarkinga, o bendrojo naudojimo vamzdynų sandarumas liko neištirtas.
Tuo metu pats namo administratorius paaiškino, kad gavus pranešimus apie tekantį vandenį, vienam butui buvo užsuktas karštas ir šaltas vanduo. Po kurio laiko sulaukus dar vieno pranešimo, vanduo vėl buvo užsuktas.
Teismo sprendimas
Teismas konstatavo, jog draudikui pagrįsti 1,2 tūkst. eurų reikalavimo nepavyko, todėl ieškinys tenkintinas tik iš dalies – priteisiant 351 eurų žalą už vieną iš registruotų apliejimo atvejų.
Kartu teismas atmetė atsakovės prašymą skirti baudą draudikui dėl esą piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. „Nėra pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimo – ginčas kilo dėl priežasties ir žalos dydžio įrodinėjimo“, – pažymėjo teisėjas.
Atkreipti dėmesį reikia į tai, kad draudikai turės padengti atsakovės išlaidas advokatams – 1,3 tūkst. eurų. Bet jai pačiai teks atlyginti trečiojo asmens – būsto administratoriaus – patirtas 5,9 tūkst. eurų patirtas bylinėjimosi išlaidas.
Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.
