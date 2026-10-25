Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Užimtumo tarnyba: daugiau nei pusė jaunų bedarbių neturi profesijos

2026-10-25 17:56 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-25 17:56
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvoje nuosekliai mažėja nedirbančių jaunuolių, tačiau daugiau nei pusė Užimtumo tarnybos jaunų klientų neturi profesinio pasirengimo, rodo tarnybos duomenys.

Užimtumo tarnyba. ELTA / Dainius Labutis

Lietuvoje nuosekliai mažėja nedirbančių jaunuolių, tačiau daugiau nei pusė Užimtumo tarnybos jaunų klientų neturi profesinio pasirengimo, rodo tarnybos duomenys.

REKLAMA
0

Šiuo metu darbo ieško 29 tūkst. jaunuolių – 4 tūkst. mažiau nei pernai. Daugiausiai Užimtumo tarnyboje registruota neturinčių profesinio pasirengimo – jie sudaro 52 proc. visų jaunų klientų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu aukštąjį išsilavinimą turinčių jaunuolių dalis siekia 22 proc., o profesinį – 26 proc. 

REKLAMA
REKLAMA

Užimtumo tarnybos Paslaugų organizavimo departamento patarėja Inga Nomeikienė sako, kad dalį jaunuolių nuo kvalifikacijos įgijimo atbaido ilgas mokymosi procesas, abejonės žinių kokybe ir jų pritaikymas darbo rinkoje. 

REKLAMA

Todėl dauguma jų siekia greičiau pradėti savarankišką gyvenimą įsidarbinant arba kuriant savo verslą.

„Kai kurie jaunuoliai linkę rinktis trumpus kursus, mokymąsi savišvietos būdu. Stebime, kad neretai nuvertinama ilgalaikė perspektyva, jie mato sunkumų prisiimant įsipareigojimus. Būdingas nuoseklumo stygius ir greito rezultato siekis. Vienu didžiausių iššūkių išlieka neaktyvių jaunuolių segmentas, kuris yra mažiausiai linkęs naudotis jiems siūlomomis pritaikytomis paslaugomis“, – pranešime cituojama I. Nomeikienė.

REKLAMA
REKLAMA

Lūkesčiai skiriasi

Užimtumo tarnybos duomenimis, nekvalifikuotu darbu domisi 23,8 proc. darbo neturinčių jaunuolių, tačiau jų lūkesčiai skirtinguose regionuose gerokai skiriasi. 

Vilniuje tokio darbo ieško 8,8 proc. jaunuolių, Kaune – 13 proc., Vilniaus rajone – 13,6 proc., Kauno rajone – 13,9 proc., o kai kuriose mažesnėse savivaldybėse šis rodiklis viršija 50 proc. ribą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

I. Nomeikienė atkreipia dėmesį, kad jaunimas taip pat nenori dirbti sunkaus ir nekvalifikuoto darbo, nors neturi jokio išsilavinimo.

„Jie orientuojasi į „švaresnius“, lankstesnius darbus – tiktų marketingas, administravimas, IT sritis. O iš tikrųjų jiems galime pasiūlyti tik žemos kvalifikacijos pozicijas arba mūsų paslaugas, kad įgytų profesiją“, – pažymėjo ji.

REKLAMA

Dažniau nei kitose amžiaus grupėse jaunimas domisi darbais aptarnavimo srityje – jauni žmonės sutiktų dirbti barmenais, padavėjais, pardavėjais ir pan. Juos taip pat domina darbas biuruose.

Šių metų pirmąjį pusmetį įsidarbino beveik 32 tūkst. jaunuolių. Per mėnesį vidutiniškai įdarbinama apie 5,3 tūkst. jaunų žmonių ir dar apie 750 pradeda veiklą pagal verslo liudijimus. 

Tarnybos duomenimis, spalio 1 dieną didžiausias jaunimo nedarbas fiksuotas Kauno apskrityje – 8,4 proc., mažiausias Šiaulių apskrityje, kur siekė 5,5 proc.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų